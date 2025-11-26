Come ripristinare i sensori TPMS con uno strumento economico e portatile
Costa meno di 10€ e si rivela molto utile in tante occasioni.
Chi possiede un’auto con sistema TPMS, ovvero quello per il monitoraggio automatico della pressione degli pneumatici, conosce bene la comodità di questa tecnologia, ma anche i “problemi” che può presentare. Non è raro, infatti, che la procedura di reset che si avvia dal quadro strumenti dopo aver gonfiato le gomme non azzera la spia, così come avviene quando si sostituiscono i pneumatici o si effettua l’inversione tra quelle anteriori e quelle posteriori. In tutti questi casi può essere necessario un reset dei sensori per evitare segnalazioni errate e problemi di vario tipo. Il SOLUSTRE EL-50448 è una soluzione pratica, compatta ed economica che grazie al Black Friday è oggi in offerta a meno di 10€.
Semplice, veloce ed efficace
Il SOLUSTRE EL-50448 è un dispositivo utile per attivare o riprogrammare i sensori TPMS compatibili con il protocollo OEC-T5. In pochi secondi consente di ripristinare il corretto monitoraggio della pressione, senza dover ricorrere a strumenti professionali o dover per forza andare dal gommista. È sufficiente che il veicolo sia in modalità di apprendimento TPMS (una procedura che varia a seconda del modello) e poi premere il pulsante dell’attivatore vicino alla valvola della gomma per avviare la comunicazione con il sensore.
SOLUSTRE Strumento Reset Pressione Pneumatici El-50448 Sensore Attivazione Tpms Compatibile Con Auto Universale Misuratore Pressione Gomme Auto Facile Da Usare
9,87€10,59€-6,80%
Il design compatto e il peso contenuto del SOLUSTRE EL-50448 lo rendono comodo da trasportare e tenere nel portaoggetti dell’auto, soprattutto per chi viaggia spesso o sostituisce da solo i pneumatici con il cambio di stagione.
Il SOLUSTRE EL-50448 è uno strumento utile per risparmiare tempo e denaro, evitando fastidiosi falsi allarmi e mantenendo attivo un sistema fondamentale per la sicurezza su strada. Una piccola spesa che può fare la differenza e migliorare la gestione e la cura della propria auto.