Come ripristinare i sensori TPMS con uno strumento economico e portatile

Chi possiede un’auto con sistema TPMS, ovvero quello per il monitoraggio automatico della pressione degli pneumatici, conosce bene la comodità di questa tecnologia, ma anche i “problemi” che può presentare. Non è raro, infatti, che la procedura di reset che si avvia dal quadro strumenti dopo aver gonfiato le gomme non azzera la spia, così come avviene quando si sostituiscono i pneumatici o si effettua l’inversione tra quelle anteriori e quelle posteriori. In tutti questi casi può essere necessario un reset dei sensori per evitare segnalazioni errate e problemi di vario tipo. Il SOLUSTRE EL-50448 è una soluzione pratica, compatta ed economica che grazie al Black Friday è oggi in offerta a meno di 10€.

Semplice, veloce ed efficace

Il SOLUSTRE EL-50448 è un dispositivo utile per attivare o riprogrammare i sensori TPMS compatibili con il protocollo OEC-T5. In pochi secondi consente di ripristinare il corretto monitoraggio della pressione, senza dover ricorrere a strumenti professionali o dover per forza andare dal gommista. È sufficiente che il veicolo sia in modalità di apprendimento TPMS (una procedura che varia a seconda del modello) e poi premere il pulsante dell’attivatore vicino alla valvola della gomma per avviare la comunicazione con il sensore.

Il design compatto e il peso contenuto del SOLUSTRE EL-50448 lo rendono comodo da trasportare e tenere nel portaoggetti dell’auto, soprattutto per chi viaggia spesso o sostituisce da solo i pneumatici con il cambio di stagione.

Il SOLUSTRE EL-50448 è uno strumento utile per risparmiare tempo e denaro, evitando fastidiosi falsi allarmi e mantenendo attivo un sistema fondamentale per la sicurezza su strada. Una piccola spesa che può fare la differenza e migliorare la gestione e la cura della propria auto.