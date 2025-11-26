Cerca

Come ripristinare i sensori TPMS con uno strumento economico e portatile

Costa meno di 10€ e si rivela molto utile in tante occasioni.

Come ripristinare i sensori TPMS con uno strumento economico e portatile
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 26 nov 2025

Chi possiede un’auto con sistema TPMS, ovvero quello per il monitoraggio automatico della pressione degli pneumatici, conosce bene la comodità di questa tecnologia, ma anche i “problemi” che può presentare. Non è raro, infatti, che la procedura di reset che si avvia dal quadro strumenti dopo aver gonfiato le gomme non azzera la spia, così come avviene quando si sostituiscono i pneumatici o si effettua l’inversione tra quelle anteriori e quelle posteriori. In tutti questi casi può essere necessario un reset dei sensori per evitare segnalazioni errate e problemi di vario tipo. Il SOLUSTRE EL-50448 è una soluzione pratica, compatta ed economica che grazie al Black Friday è oggi in offerta a meno di 10€.

Acquista ora lo strumento per il reset della pressione delle gomme

Semplice, veloce ed efficace

Il SOLUSTRE EL-50448 è un dispositivo utile per attivare o riprogrammare i sensori TPMS compatibili con il protocollo OEC-T5. In pochi secondi consente di ripristinare il corretto monitoraggio della pressione, senza dover ricorrere a strumenti professionali o dover per forza andare dal gommista. È sufficiente che il veicolo sia in modalità di apprendimento TPMS (una procedura che varia a seconda del modello) e poi premere il pulsante dell’attivatore vicino alla valvola della gomma per avviare la comunicazione con il sensore.

EsclusivaPrimeDay
BlackFriday
SOLUSTRE Strumento Reset Pressione Pneumatici El-50448 Sensore Attivazione Tpms Compatibile Con Auto Universale Misuratore Pressione Gomme Auto Facile Da Usare

SOLUSTRE Strumento Reset Pressione Pneumatici El-50448 Sensore Attivazione Tpms Compatibile Con Auto Universale Misuratore Pressione Gomme Auto Facile Da Usare

EsclusivaPrimeDay
BlackFriday

9,8710,59€-6,80%

Vedi l’offerta

Il design compatto e il peso contenuto del SOLUSTRE EL-50448 lo rendono comodo da trasportare e tenere nel portaoggetti dell’auto, soprattutto per chi viaggia spesso o sostituisce da solo i pneumatici con il cambio di stagione.

Strumento per il reset della pressione delle gomme a meno di 10€

Il SOLUSTRE EL-50448 è uno strumento utile per risparmiare tempo e denaro, evitando fastidiosi falsi allarmi e mantenendo attivo un sistema fondamentale per la sicurezza su strada. Una piccola spesa che può fare la differenza e migliorare la gestione e la cura della propria auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
1
Quando preferire le catene da neve alle calze o agli pneumatici invernali
Offerte e Promozioni
Oggi è in offerta lo strumento che semplifica la diagnosi e risolve gli errori della tua auto
Offerte e Promozioni
In offerta questo adattatore wireless Android Auto approvato da Google
Offerte e Promozioni
BATTERYstart 200 di OSRAM, un booster per l’auto che è anche un powerbank
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.