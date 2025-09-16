Renault Megane, con il restyling anche una versione RS più sportiva?

Per la Renault Megane è in arrivo un importante aggiornamento che servirà per rilanciarne le vendite. Sarà un restyling corposo e la casa automobilistica francese lavorerà per dare al suo crossover elettrico un’immagine più sportiveggiante. A quanto pare, stando ai colleghi inglesi di Autocar, potrebbe arrivare anche una versione RS ancora più potente e sportiva. Intervenendo al Salone di Monaco, Fabrice Cambolive, CEO del marchio Renault, ha confermato che la Megane E-Tech Electric sarà riposizionata come “un’auto sportiva“. Inoltre, ha pure aggiunto che Renault sta valutando la fattibilità di un modello ad alte prestazioni e novità potrebbero arrivare già entro 12 mesi.

UNA NUOVA MEGANE RS?

L’ultimo vero modello sportivo dedicato del marchio è stata la

Megane RS uscita di produzione nel 2023. Di recente il marchio francese ha proposto l’esclusiva piattaforma Ampr Medium su cui poggia la Megane è in grado di supportare auto sportive. Non possiamo non ricordare, ad esempio, la nuova uscita di produzione nel 2023. Di recente il marchio francese ha proposto l’esclusiva Renault 5 Turbo 3E , una piccola supercar elettrica, ma si tratta di un modello per pochi, per dimostrare di cosa è capace un veicolo elettrico ad alte prestazioni Renault. Non possiamo aspettarci sulla possibile nuova Megane RS prestazioni da supercar ma abbiamo visto che lasu cui poggia la Megane è in grado di supportare auto sportive. Non possiamo non ricordare, ad esempio, la nuova Alpine A390 . Difficile pensare che possa essere utilizzato il powertrain con 3 motori del modello Alpine. Più facile pensare ad un doppio motore elettrico, magari ereditato con le giuste modifiche dalla Nissan Ariya Nismo. Ricordiamo che attualmente la Renault Megane elettrica adotta un singolo motore elettrico da 218 CV. Ovviamente, prima di procedere con questo progetto, bisognerà trovare il giusto equilibrio tra costi e domanda del mercato.

RESTYLING NEL 2026

Renault Megane ha urgente bisogno di un corposo restyling per poter competere su di un mercato sempre più competitivo. La concorrenza sta aumentando e c’è quindi bisogno di proporre una vettura che offra di più in termini di contenuti tecnici. Negli ultimi 18 mesi le vendite della Megane sono in costante calo e non si può più aspettare. Il debutto del restyling si terrà nel 2026 e oltre ad una serie di ritocchi estetici arriveranno nuovi powertrain con batterie di maggiore capacità.