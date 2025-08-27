Renault Kiger: il nuovo SUV compatto per il mercato indiano

Renault India, filiale sotto il pieno controllo del costruttore francese, ha annunciato il lancio del nuovo Kiger, sviluppato seguendo la filosofia Rethink Performance. Questo SUV lungo meno di quattro metri si reinventa offrendo un design più innovativo, tecnologie di bordo più smart e maggiore sicurezza.

Il veicolo viene offerto in quattro allestimenti: Authentic, Evolution, Techno ed Emotion, tutti offrono un mix di prestazioni ed efficienza energetica. Il vicepresidente Vendite e Marketing di Renault India, Francisco Hidalgo, ha dichiarato:

La Renault Kiger ha innalzato gli standard del segmento dei SUV compatti grazie al suo design originale, ai dettagli contemporanei e a una personalità decisa, sostenuta dalla piattaforma CMFA+, solida ma allo stesso tempo leggera. La nuova Kiger conferma agilità e reattività, combinando la sicurezza tipica del DNA SUV con la praticità necessaria per l’uso quotidiano, sia in città che in autostrada. Un connubio pensato per garantire prestazioni elevate e rispondere a tutte le esigenze dei clienti.

UN MODELLO VERSATILE

Il nuovo Kiger è stato pensato appositamente per offrireche si possono trovare in India. E’ dotato di un motore turbo con una, che permette comunque di avere una buona efficienza in termini energetici.

Kiger viene anche offerto in una soluzione più accessibile, ovvero con un motore aspirato da 72 Cv e 96 Nm. Con questa gamma di motori, il nuovo SUV garantisce ai clienti non solo viaggi dinamici in autostrada ma anche spostamenti comodi in contesti cittadini.

La gamma include anche una versione retrofittata a CNG (gas naturale compresso) con trasmissione manuale. Inoltre, entrambi i motori principali sono già compatibili con il carburante E20, confermando l’impegno di Renault verso soluzioni di mobilità sempre più sostenibili.



TECNOLOGIA DI LIVELLO

Il nuovo Renault Kiger mette a disposizione diverse soluzioni di trasmissione per adattarsi ad ogni stile di guida: ilper chi ama il pieno controllo, l’per affrontare la città senza stress e l’, che assicura prestazioni fluide e raffinate. Quest’ultimo integra l’capace di eliminare l’effetto “elastico" tipico dei CVT, offrendo inveceche rendono l’accelerazione più reattiva e la sensazione di guida ancora più naturale.A ciò si aggiunge ilche garantisce scatti rapidi e brillanti. Le performance sono ulteriormente esaltate dalla, derivata dal mondo delle competizioni, che riduce l’attrito, migliora i consumi, aumenta la potenza e contribuisce all’affidabilità del motore.

SICUREZZA DI SEGMENTO SUPERIORE

Il nuovo Renault Kiger eleva l’esperienza di guida consedili anteriori ventilati e sellerie in similpelle chiara. L’abitacolo, silenzioso e confortevole, offre bocchette posteriori e flusso d’aria ottimizzato, mentre lemultiview camera HD per una visibilità completa in manovra, fari automatici, tergicristalli intelligenti e uncon Android e Apple CarPlay wireless, abbinato all’impianto audio immersivo 3D Arkamys. Dettagli pratici come vano portaoggetti refrigerato, prese USB e avviso per oggetti dimenticati

Costituito sullail nuovo Kiger innalza gli standard del segmento con 6 airbag di serie e 21 funzioni di sicurezza, tra cui ESP, controllo di trazione, assistenza alla partenza in salita, cinture a 3 punti e Isofix. A queste si aggiungono il monitoraggio della pressione pneumatici, la protezione dei pedoni e la multiview camera, per una