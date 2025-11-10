Nuova RAM Rampage, anteprima europea a Fieracavalli: due versioni e motori fino a 272 CV

RAM ha scelto l’Italia e precisamente l’appuntamento di Fieracavalli 2025 per presentare in Europa il nuovo pickup Rampage. Una presentazione importante perché la casa automobilistica vuole capire l’interesse delle persone per un modello simile che quindi in futuro potrebbe davvero essere messo in vendita nel Vecchio Continente.

Portare Rampage in Europa segnerebbe un nuovo capitolo audace per RAM. Con il suo design senza compromessi, le sue caratteristiche premium e le sue prestazioni potenti, Rampage è più di un pick-up compatto: è una dichiarazione di stile di vita. Fieracavalli è il palcoscenico perfetto per mostrare un veicolo che incarna i valori fondamentali di RAM: forza, prestazioni, esclusività e tecnologia all’avanguardia, pensati per il cliente europeo.

Così si è espresso Fabio Catone, Head of RAM Brand Enlarged Europe.

DUE VERSIONI

RAM Rampage misura 5.028 mm in lunghezza, 1.886 mm in larghezza e 1.716 mm in altezza. Il frontale del pickup si caratterizza per la presenza di gruppi ottici full-LED, che integrano luci a doppia funzione (abbaglianti/anabbaglianti) e indicatori di direzione dinamici, enfatizzando la larghezza visiva del veicolo. Troviamo poi fendinebbia anch’essi a LED con funzione cornering. Guardando al posteriore, il pickup presenta il gruppo ottico che richiama, una volta illuminato, la bandiera degli Stati Uniti, con le strisce rosse e la luce di retromarcia a formare stelle e strisce. Rampage è proposto in due versioni. Partiamo dalla Rebel che si riconosce per gli inserti tecnici, l’ampio uso di finiture nere e grafite, pneumatici All-Terrain 235/65 R17 con tecnologia Pirelli Seal Inside e dettagli funzionali off-road. Inoltre, cerchi e griglia hanno un design esclusivo.

C’è poi la versione R/T che punta invece su un’estetica più filante e sportiva, con cerchi dedicati, dettagli nero lucido e grafiche specifiche sul cofano. L’assetto è ribassato di 10 mm, con sospensioni irrigidite e cerchi da 19 pollici con pneumatici 235/55. In ogni caso, Rampage offre sempre un vano di carico da 980 litri.

INTERNI

Per la Rampage, RAM ha scelto interni con rivestimenti premium. Per esempio troviamo sedili soft-touch ispirati al comfort lounge, come la Suede e, per la versione R/T, pelle scamosciata traforata con cuciture rosse esclusive per esaltare l’aspetto sportivo. La plancia è rivestita in pelle (nera sulla Rebel, suede sulla R/T), così come i pannelli porta anteriori, il bracciolo centrale e il volante multifunzione regolabile in altezza e profondità. Il volante della Rebel presenta il tasto Sport. Cosa serve? Va a modificare la grafica del quadro strumenti digitale, rende più reattivi acceleratore e sterzo e programma i cambi a regimi più elevati. Nella R/T questo comando prende il nome della versione e modifica ulteriormente questi parametri.

Parlando invece della tecnologia, troviamo la strumentazione digitale con schermo da 10,3 pollici, mentre il sistema infotainment può contare su di un display da 12,3 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La dotazione prevede pure un impianto audio Harman Kardon premium con 9 altoparlanti e subwoofer dedicato. Sulla console centrale troviamo sei porte USB, di cui tre di tipo C. All’interno dell’abitacolo sono pure presenti 35,4 litri tra vani chiusi e aperti, utili per esigenze lavorative e di tempo libero.

MOTORI

RAM Rampage Rebel è dotata del motore 2.2 Multijet Turbo Diesel da 200 CV e 450 Nm di coppia. La versione R/T monta il motore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 400 Nm e 272 CV. Questa versione più performante accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima (limitata) di 220 km/h. La Rebel, invece, passa da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e raggiunge una velocità di punta pari a 196 km/h. Tutte le versioni, comunque, sono dotate di cambio automatico a nove rapporti, selettore rotativo e possibilità di cambiata manuale tramite paddle al volante. La trazione è sempre 4×4, con ripartizione della coppia tra i due assi e possibilità di ridotte (4WD Low) tramite pulsante sulla console centrale. l nuovo pickup RAM Rampage può contare infine su di un completo pacchetto di sistemi ADAS tra cui Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Lane Departure Warning Plus, Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert e fari automatici.