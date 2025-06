Porsche presenta la 963 RSP, l’hypercar che può circolare su strada

Solamente pochi giorni fa è stato pubblicato un video teaser che anticipava la nuova Porsche 963 RSP, la one-off della casa automobilistica tedesca basata sulla Porsche 963. Questa nuova auto, una one-off realizzata per celebrare la leggendaria 917 commissionata dal conte Gregorio Rossi di Montelera, è stata adattata per circolare su strada.

Un po’ di storia

Le peculiarità della 963 RSP

La Porsche 963 RSP nasce, spiega la casa automobilistica tedesca, da un(una 917 partì dalla fabbrica di Zuffenhausen verso Parigi) che nel 2023 ha ispirato un piccolo gruppo di ingegneri e dirigenti Porsche, insieme a Roger Penske. L’idea fu proprio quella di realizzare una versione stradale della 963 come la 917. Quello che inizialmente era solamente un’idea o una chiacchiera a bordo pista ha poi preso forma diventando oggi la Porsche 963 RSP. Dove RSP sta proprio per, uno dei più importanti piloti statunitensi e imprenditori del motorsport statunitense.

Rispetto alla versione da gara, la nuova Porsche 963 RSP presentaper consentire la guida su strada. Senza, ovviamente, rinunciare all’identità da hypercar. Esternamente questa versione unica prevede una vernice in Martini Silver a triplo strato, diventando la prima Porsche 963(wrap). Oltre al badge Porsche smaltato e al logo “963 RSP” in 3D sul retro, la 963 RSP prevede novità aerodinamiche significative. Per avvicinarla alle linee della 917, sulla 963 RSP sono state create delle particolari(che altrimenti sarebbero rimasti aperti sia anteriormente che posteriormente). Queste prese d’aria sono state prima progettate digitalmente e poi applicate sulla vettura con il nuovo design che permette all’aria presente nei passaruota di fuoriuscire in maniera efficace. Infine, sono stati previsti pneumatici Michelin da pioggia su cerchi OZ da 18”.

Passando invece agli interni la Porsche 963 RSP è dotata di un sedile singolo in carbonio, rivestito in pelle e Alcantara. Oltre al volante in pelle include anche dotazioni tipiche delle auto da strada, come il climatizzatore e l’illuminazione interna. Diversi i dettagli che richiamano la 917, come le prese d’aria realizzate a forma di ventola e le dotazioni esclusive, tra cui il porta-casco, il portabicchieri e il porta-laptop.

Sul fronte della meccanica la 963 mantiene il cuore sportivo di una vera vettura da competizione, ma è stata adattata per garantire una guida su strada più confortevole. L’altezza da terra, per esempio, è stata aumentata rispetto alla versione da corsa, mentre le sospensioni Multimatic DSSV sono state ammorbidite per offrire una guida più fluida.

La centralina elettronica è stata modificata per permettere il funzionamento dei dispositivi obbligatori per la circolazione su strada (come fari, indicatori di direzione e clacson), mentre il motore resta il V8 ibrido da competizione, ma con un’erogazione più dolce e la possibilità di utilizzare benzina standard, più adatta all’uso quotidiano.

Infine, la vettura ha ottenuto un’omologazione stradale temporanea in Francia, con relativa targa ufficiale, che ne consente la circolazione su strade pubbliche, ma in condizioni controllate.



Dopo il debutto ufficiale avvenuto alla vigilia della 24 Ore di Le Mans (accanto alla 917 originale), la 963 RSP saràe in estate parteciperà al Goodwood Festival of Speed.