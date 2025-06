Dacia amplia la serie di accessori YouClip per un abitacolo ancora più funzionale

L’innovazione nel settore auto non si limita ai motori più efficienti, potenti e con un ridotto impatto ambientale, ma anche dall’adozione di soluzioni destinate a migliorare la qualità del tempo che si trascorre in macchina. In questa direzione si muove il sistema di fissaggio YouClip, introdotto da Dacia prima con la nuova Duster, poi esteso a Bigster e Jogger, che ora ha ampliato sia negli accessori disponibili che nel numero di punti di fissaggio.

Le novità del sistema YouClip

YouClip è unintrodotto da Dacia, che permette di agganciare vari accessori fissabili in. Si tratta di un meccanismo di aggancio presente in vari punti dell’auto, che consente di. In questo modo non solo il guidatore, ma tutti i passeggeri dell’auto possono vivere un’esperienza a bordo più in linea con le proprie esigenze.

Le novità previste da Dacia sono due: l’introduzione di nuovi accessori e l’aumento dei punti di fissaggio di serie, che passano da quattro a sei. I punti tradizionali includono: la zona centrale della plancia, la zona del passeggero anteriore, i posti dietro i sedili anteriori, e la parte laterale delle portiere o il tunnel centrale. Ora Dacia permette anche di installare moduli di fissaggio YouClip in ulteriori punti della plancia, sul tunnel centrale e sui poggiatesta.

I nuovi accessori YouClip appena presentati da Dacia prevedono il kit “3 in 1” (che include il portabicchiere, il gancio per la borsa e la lampada portatile), un astuccio portaoggetti e il supporto per il tablet.



Con queste novità Dacia ha come obiettivo quello di rendere le auto più comode, pratiche e versatili, rispondendo alle necessità di ogni passeggero. Un sistema sicuramente interessante che offre accessori dedicati e punti di fissaggio integrati. Rimane però da chiedersi in che misura questi accessori originali possano differenziarsi, in termini di qualità, praticità e sicurezza, rispetto a soluzioni simili reperibili sul mercato aftermarket.