Porsche 963 RSP: la one-off che deriva dall'endurance anticipata da un video teaser

Porsche sembra intenzionata a proporre un’esclusiva supesportiva omologata per l’uso stradale derivata dalla Porsche 963 LMDh, la vettura da competizione che partecipa al campionato mondiale endurance, meglio conosciuto come WEC. La novità consiste in una one-off, cioè un modello realizzato in esemplare unico, il cui nome sarà Porsche 963 RSP, come svelato dalla stessa casa in un video teaser che anticipa la sua ultima creatura.

Al momento non è chiaro il richiamo della sigla “RSP”, ma sul Web si ipotizza che possa essere un omaggio a Roger Penske, figura di primo piano del motorsport americano e mondiale che si occupa del programma endurance della casa tedesca sia nel World Endurance Championship che nell’IMSA. Secondo questa chiave di lettura, quindi, le lettere “RSP” starebbero per “Roger Seale Penske”.

IL VIDEO TEASER DEDICATO ALLA 963 RSP

Origine del nome a parte, il video teaser diffuso da Porsche mostra i lavori dietro le quinte che danno vita all’esclusivissima Porsche 963 RSP. Nel filmato si vedono infatti gli operai impegnati sulla vettura mettere in mostra un’attenzione ai dettagli tipicamente artigianale, oltre a tanta maestria come si addice per la creazione di un’opera unica.

ONE-OFF LEGATA A DOPPIO FILO CON IL MOTORSPORT

Gli addetti vengono mostrati mentre lavorano iche daranno forma alla carrozzeria della 963 RSP, tagliano e cuciono i rivestimenti degli interni, levigano i pannelli del corpo vettura e durante la. Completa infine il filmato la preparazione e l’applicazione del tradizionale stemma Porsche.

Le informazioni diffuse al momento non vanno oltre il nome, ma appare certo che la base di questa one-off Porsche sarà la 963 che ha corso e vinto la 24 Ore di Daytona con il team Porsche Penske Motorsport, ben figurando anche nel resto delle gare al punto da vincere il campionato IMSA 2024 nella classe regina.

Considerando l’avvicinarsi della 24 Ore di Le Mans che si correrà dal 14 giugno, non è da escludere che Porsche voglia sfruttare l’attenzione mediatica verso la gara di durata per presentare ufficialmente al pubblico la sua nuova creazione.