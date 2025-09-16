Polizza auto: sconto fino al 36% con l'assicurazione online Verti

Per quanti stanno valutando l’acquisto di una nuova polizza auto, segnaliamo l’opportunità di ottenere fino al 36% di sconto con l’assicurazione online Verti. Per ottenere lo sconto massimo bisogna rispettare una serie di requisiti, tra cui essere nuovi clienti Verti, avere la classe di merito BM 1 da almeno un anno, essere assicurati da cinque anni senza sinistri, scegliere il pagamento annuale e possedere un’auto elettrica che non abbia più di un anno. Il regolamento dell’iniziativa chiarisce che lo sconto viene applicato sulla tariffa della polizza RC Auto.

Come effettuare un preventivo sul sito di Verti

Per fare un preventivo è sufficiente collegarsi alla pagina iniziale di Verti e sfruttare il riquadro Fai un preventivo: ti bastano 15 secondi. In questa sezione occorre selezionare il mezzo da assicurare (la scelta predefinita è l’auto), digitare il numero della targa e la data di nascita del proprietario. Dopo questo, non resta che leggere e accettare l’informativa sulla privacy e cliccare sul tasto Fai un preventivo per proseguire.

Dopo pochi secondi, Verti formulerà tre preventivi sulla base del piano scelto: Basic, che include la sola Responsabilità Civile, Normal, la polizza più equilibrata che include tra le garanzie anche gli infortuni al conducente, l’assistenza stradale e la tutela giudiziaria, e infine Confort, che alla lista delle garanzie appena citate per la formula Normal aggiunge Incendio e furto più Cristalli.

In occasione della nostra prova, il sistema ci ha restituito i seguenti preventivi per una Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 105 CV Progression immatricolata nel 2016.



294,46 euro all’anno con la tariffa Basic

358,74 euro all’anno con la tariffa Normal

403,39 euro all’anno con la tariffa Confort

Per stipulare un nuovo preventivo, è sufficiente collegarsi alla home page di Verti: per approfittare dello sconto fino al 36% c’è tempo fino al 28 ottobre 2025.

Crediti immagine di copertina: Freepik