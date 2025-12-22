Polizza auto con 10% di sconto online: il regalo di Verti a Natale

È un Natale piuttosto “trafficato", se si guarda all’universo delle assicurazioni auto online. Scegliere una nuova polizza non è semplicissimo, volendo usare un eufemismo, anche se i due punti cardini restano sempre gli stessi: affidabilità dell’azienda e il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.

In questo scenario l’offerta di Verti (che fa parte del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE) è tra le più interessanti di fine anno: 10% di sconto web sulle nuove polizze, completando il preventivo e l’acquisto direttamente all’interno del sito web. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito o debito, PayPal oppure bonifico bancario, con la possibilità di pagare anche in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Una polizza auto online a 360 gradi

Detto che preventivo e acquisto sono disponibili sul sito ufficiale, così come lo sconto del 10%, a completare il tutto vi sono le numerose garanzie accessorie che Verti mette a disposizione di ciascun automobilista al momento della sottoscrizione della polizza. Per quanto riguarda le garanzie a tutela dell’auto ritroviamo Furto e incendio, Kasko, Cristalli, Collisione, Atti vandalici ed Eventi Naturali.

A questo poi si aggiungono le garanzie accessorie a tutela di conducente e passeggeri. Tra queste si annoverano la Tutela giudiziaria (o Tutela legale), l’opzione intitolata Super Protetto, gli Infortuni del conducente e l’Assistenza stradale. Per chi non la conoscenza, la garanzia accessoria Super Protetto permette agli automobilisti di non ricevere alcuna conseguenza negativa sulla propria classe di merito a causa del primo sinistro, sia con responsabilità del conducente che con responsabilità paritaria.

Degna di nota, infine, l’Assistenza stradale: la sottoscrizione di questa garanzia permette di ricevere assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, sia in caso di incidente che di guasto meccanico. Gli interventi sono illimitati e tra l’ampia gamma di servizi si può ricorrere anche al traino fino all’officina più vicina al luogo di incidente e il rimborso del taxi fino a un massimo di 50 euro.

Crediti immagine di copertina: Freepik