Cerca

Polizza auto con 10% di sconto online: il regalo di Verti a Natale

Polizza auto con 10% di sconto online: il regalo di Verti a Natale
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 dic 2025

È un Natale piuttosto “trafficato", se si guarda all’universo delle assicurazioni auto online. Scegliere una nuova polizza non è semplicissimo, volendo usare un eufemismo, anche se i due punti cardini restano sempre gli stessi: affidabilità dell’azienda e il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.

In questo scenario l’offerta di Verti (che fa parte del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE) è tra le più interessanti di fine anno: 10% di sconto web sulle nuove polizze, completando il preventivo e l’acquisto direttamente all’interno del sito web. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito o debito, PayPal oppure bonifico bancario, con la possibilità di pagare anche in rate mensili, trimestrali o semestrali.

Pagina preventivo Verti

ingrandisci immagine

Una polizza auto online a 360 gradi

Detto che preventivo e acquisto sono disponibili sul sito ufficiale, così come lo sconto del 10%, a completare il tutto vi sono le numerose garanzie accessorie che Verti mette a disposizione di ciascun automobilista al momento della sottoscrizione della polizza. Per quanto riguarda le garanzie a tutela dell’auto ritroviamo Furto e incendio, Kasko, Cristalli, Collisione, Atti vandalici ed Eventi Naturali.

A questo poi si aggiungono le garanzie accessorie a tutela di conducente e passeggeri. Tra queste si annoverano la Tutela giudiziaria (o Tutela legale), l’opzione intitolata Super Protetto, gli Infortuni del conducente e l’Assistenza stradale. Per chi non la conoscenza, la garanzia accessoria Super Protetto permette agli automobilisti di non ricevere alcuna conseguenza negativa sulla propria classe di merito a causa del primo sinistro, sia con responsabilità del conducente che con responsabilità paritaria.

Degna di nota, infine, l’Assistenza stradale: la sottoscrizione di questa garanzia permette di ricevere assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, sia in caso di incidente che di guasto meccanico. Gli interventi sono illimitati e tra l’ampia gamma di servizi si può ricorrere anche al traino fino all’officina più vicina al luogo di incidente e il rimborso del taxi fino a un massimo di 50 euro.

Pagina preventivo Verti

Crediti immagine di copertina: Freepik

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Luci sottoporta LED in offerta: migliora la visibilità quando si sale e scende dall’auto
Offerte e Promozioni
20
Offerta nuova Dacia Duster Hybrid 155, con finanziamento da 139 euro al mese
Offerte e Promozioni
I migliori portachiavi multifunzione da regalare a Natale
Offerte e Promozioni
Le offerte sugli accessori indispensabili per chi fuma in auto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.