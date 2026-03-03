Polizza auto a marzo: ecco la nuova offerta dell'assicurazione online Verti

Sono diversi gli automobilisti che a marzo dovranno rinnovare la loro polizza auto in scadenza. Tra le promozioni più interessanti disponibili questo mese si annovera lo sconto fino al 36% dell’assicurazione online Verti, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE.

La nuova iniziativa è valida fino al 18 maggio e prevede il rispetto di alcune condizioni per beneficiare della scontistica massima. Ad ogni modo, rimane valido il 10% di sconto web per chi completerà preventivo e acquisto online: il preventivo è gratuito e richiede l’inserimento della targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario, null’altro.

I requisiti per ottenere la scontistica massima

L’elenco dei requisiti da soddisfare per riscattare il 36% di sconto sulla polizza auto di Verti inizia con l’essere un nuovo cliente dell’assicurazione online spagnola. Inoltre, occorre avere un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025, la prima classe di merito, una guida senza sinistri da undici anni, nonché l’aggiunta delle garanzie accessorie Opzione carrozzerie convenzionate, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Incendio&furto.

Come metodo di pagamento è possibile scegliere tra carta di credito, bonifico bancario o PayPal. Volendo, si può optare anche per il pagamento a rate: in questo caso però, come metodi di pagamento disponibili restano carta di credito e PayPal.

Nella pagina dedicata all’attuale offerta, Verti chiarisce che coloro che non soddisfano uno o più requisiti della scontistica massima sono in ogni caso eleggibili ad altre percentuali di sconto altrettanto convenienti. Ad esempio, si può accedere al 30% di sconto se si è un nuovo cliente Verti, si seleziona il massimale di 6500000/2000000, si hanno 40 anni e si risiede a Milano, si ha un’auto Lancia Ypsilon terza serie ibrida immatricolata a gennaio 2026, si ha la prima classe di merito da più di un anno, si seleziona la guida esperta e si aggiungono le garanzie accessorie Tutela giudiziaria base, Assistenza stradale base, Infortuni del conducente (con massimale 50.000 euro) e Incendio e furto.