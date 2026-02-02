Scende sotto i 50€ l’innovativa lampada da lavoro OSRAM 3 in 1

Nel vasto settore delle torce da lavoro c’è spesso un limite che le accomuna tutte, ovvero avere il tipo di illuminazione ideale per ogni esigenza. Quando si deve intervenire nel vano motore, per esempio, si hanno esigenze differenti rispetto a quando si deve agire dietro il cruscotto o in altre parti dell’auto. Da questo punto di vista la lampada OSRAM LEDIL417 è una soluzione molto interessante. Cosa la rende tale? Innanzitutto il prezzo. Grazie all’offerta di oggi è in vendita a meno di 50€. Ma soprattutto la struttura. La lampada OSRAM LEDIL417 è infatti un kit multifunzionale che contiene tre accessori intercambiabili che si adattano perfettamente a tutti gli utilizzi.

Una lampada 3 in 1 per tutte le esigenze

Questa lampada OSRAM propone un approccio modulare che punta sulla flessibilità. All’interno della confezione, infatti, sono presenti tre accessori intercambiabili. Si tratta di una torcia, una luce di ispezione e una luce a collo di cigno. Questo consente di passare rapidamente da un fascio luminoso concentrato a un’illuminazione più ampia, a seconda della zona da esaminare.

L’idea alla base del progetto è quella di fornire un unico strumento capace di adattarsi alle necessità tipiche di chi deve svolgere un lavoro sulla propria auto e ha, per lo stesso intervento, esigenze diverse. L’esempio classico è quello del tagliando, quando si deve alzare l’auto per svitare il tappo della coppa dell’olio e sostituire il filtro, poi agire nel vano motore per cambiare il filtro dell’aria e poi intervenire all’interno dell’abitacolo sotto il cruscotto per il filtro dell’aria condizionata. La lampada OSRAM raggiunge una luminosità di 500 lumen, valore che permette di illuminare con precisione le parti nascoste del motore e gli spazi più nascosti della carrozzeria.

L’autonomia arriva a due ore e la luce di ispezione offre un fascio da 450 lumen e si distingue per la presenza di un doppio snodo che può essere ruotato di 180° 230°. Questa soluzione permette di orientare la lampada lungo assi diversi e di fissare l’angolazione più utile quando si lavora su superfici laterali o sotto il veicolo. Il terzo accessorio è una luce a collo di cigno da 160 lumen che si presta alle verifiche prolungate, grazie a un’autonomia che può arrivare a sette ore. Il collo flessibile offre un buon livello di adattabilità, utile quando si deve raggiungere un punto preciso all’interno del vano tecnico.

Le tre modalità di utilizzo, alta, media ed eco, consentono di gestire il consumo in base alle esigenze. Per chi vuole una sola lampada per tutte le attività di manutenzione della propria auto (e non solo), il kit OSRAM LEDIL417 è la soluzione definitiva.