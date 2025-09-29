Nuova polizza per auto e moto: con Verti sconti fino al 36%

Gli automobilisti e i motociclisti che nelle prossime settimane devono rinnovare la polizza assicurativa del loro veicolo possono prendere in considerazione l’offerta di Verti, la compagnia online del gruppo MAPFRE, colosso del settore assicurazioni a livello globale grazie alla sua presenza in 45 Paesi di tutto il mondo e un numero di clienti superiore a 37 milioni.

La promozione in corso della compagnia assicurativa online Verti permette di risparmiare fino al 36% sulla polizza auto e fino al 10% sulla polizza moto. Tra i principali vantaggi di Verti si annoverano la semplicità e l’immediatezza delle sue soluzioni, nonché i prezzi competitivi se si confrontano con quelli della concorrenza.

Le polizze auto e moto di Verti sono in offerta

La prima promozione riguarda l’assicurazione auto online, grazie alla quale è possibile beneficiare di uno sconto fino al 36%. L’offerta, valida fino al 28 ottobre 2025, prevede il raggiungimento dello sconto massimo per i nuovi clienti Verti che rispettano i seguenti requisiti: essere in classe BM 1 da almeno 12 mesi, non aver avuto sinistri negli ultimi cinque anni, scegliere il pagamento annuale, essere titolari di un’auto elettrica da non più di 12 mesi, e aggiungere alla polizza le garanzie Incendio e furto, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale e Opzione carrozzerie convenzionate.

La seconda promo ha per protagonista invece la polizza moto, con cui si può ottenere il 10% di sconto. Per usufruire dello sconto occorre completare la sottoscrizione online con carta di credito, bonifico o PayPal.

Volendo, si può procedere fin da subito con un preventivo gratuito per la propria polizza, così da conoscere il prezzo del premio assicurativo RC Auto in aggiunta a quello di ciascuna garanzia eventualmente aggiunta. La procedura per completare il preventivo richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero e, cosa importante da sottolineare, non prevede alcun tipo di impegno o vincolo.