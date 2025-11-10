Moto Morini 3½ Sport: il mito anni ’70 torna in chiave moderna

C’è un nome che, per chi ama le moto italiane, non ha bisogno di presentazioni: la Moto Morini 3 ½ Sport. Negli anni Settanta ha rappresentato un sogno su due ruote, e oggi torna, con la stessa voglia di emozionare. Non è una semplice riedizione, ma un ritorno ragionato, costruito con rispetto per la sua storia e con l’occhio rivolto a chi guida nel presente.

Tra passato e futuro

Ispirata alla celebre 3 ½ Sport del 1974, frutto dell’ingegno di Franco Lambertini, questa nuova versione vuole riprendere quello spirito ribelle e moderno che aveva conquistato tanti motociclisti. Il telaio monotrave a doppia culla in acciaio e il forcellone in alluminio offrono equilibrio e stabilità, mentre le linee snelle e le proporzioni compatte ricordano l’eleganza sportiva dell’originale. Dettagli come la sella con il logo Moto Morini e il tappo serbatoio dal gusto vintage fanno da ponte fra due epoche, con la cura artigianale che da sempre contraddistingue il marchio.

Motore e dotazioni

Sotto la carena batte un bicilindrico a V di 350 cc, Euro 5+, in grado di sprigionare 32 cavalli a 8500 giri e 30 Nm di coppia a 5500 giri. È un motore brillante ma equilibrato, pensato per chi vuole divertirsi senza rinunciare alla fluidità e a consumi contenuti. La ciclistica è affidata a sospensioni di qualità, con forcella rovesciata da 37 mm e mono ammortizzatore regolabile, mentre l’impianto frenante con doppio disco e ABS a doppio canale assicura una frenata precisa e sicura.

Con una sella a 780 mm da terra e un peso a secco di soli 154 kg, la nuova 3 ½ Sport è pensata per essere accessibile a tutti. È guidabile con patente A2 e ideale anche per chi muove i primi passi nel mondo delle due ruote, senza rinunciare al piacere della guida autentica.

La dotazione tecnologica è completa: sistema full LED, display TFT con navigatore integrato e sella ergonomica per una posizione di guida naturale. Il manubrio tradizionale favorisce la comodità quotidiana, ma sarà disponibile anche la versione con semimanubri per chi preferisce un’impostazione più sportiva.

Disponibilità e colori

L’arrivo sul mercato è previsto per la prima metà del 2026, con due colorazioni: Legacy Red e Pure White. Con proporzioni compatte, look raffinato e tecnologia moderna, la nuova Moto Morini 3 ½ Sport promette di riportare in strada una leggenda, unendo la passione del passato alla libertà del presente. Non è invece ancora stato comunicato il prezzo.