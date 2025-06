Nuova Jeep Compass, per la più aerodinamica di sempre per la massima efficienza

La nuova Jeep Compass è stata presentata all’inizio del mese di maggio ma per vederla su strada bisognerà pazientare ancora un po’ dato che le prime consegne sono attese nel corso del quarto trimestre del 2025. Il nuovo SUV è proposto sul mercato sia in versione ibrida e sia 100% elettrica. La casa automobilistica, nello sviluppo del nuovo modello ha lavorato molto sull’efficienza, aspetto importante visto che è proposto anche con una motorizzazione elettrica. Per questo, è stata riposta molta attenzione allo sviluppo dell’aerodinamica e proprio su questo aspetto, Jeep ha voluto raccontare qualcosa di più.

IL SUV JEEP PIÙ AERODINAMICO DI SEMPRE

Il SUV poggia sulladi Stellantis. La casa automobilistica racconta che una delle sfide affrontante era quella di. Per riuscirci, i tecnici hanno adottato particolari scelte di design tra cui un, invisibile agli occhi ma fondamentale nella gestione del flusso d’aria sotto il veicolo sia per la protezione aerodinamica che fuoristrada;(AGS) perfettamente integrati nel paraurti, che riduce la resistenza di quasi due punti a velocità più elevate chiudendosi quando non è richiesto il raffreddamento;. Oltre a tutto questo, al posteriore troviamo miglioramenti aerodinamici come i bordi d’uscita affilati, i supporti sul vetro laterale, uno spoiler sul tetto ad alta efficienza e le funzionali barriere d’aria nei passaruota posteriori.

Tutti questi interventi hanno permesso di ottimizzare l’aerodinamica della nuova Jeep Compass per arrivare ad ottenere un Cx di 0,29. Su questo lavoro, la casa automobilistica afferma che la nuova Compass è il SUV Jeep più aerodinamico di sempre sul mercato europeo.

L’attento studio sull’aerodinamica pensato per migliorare l’efficienza del modello elettrico ha portato ovviamente vantaggi anche per i modelli ibridi (Mild Hybrid e Plug-in). In particolare, minori consumi e maggiore autonomia in elettrico (Plug-in).

MOTORI: IBRIDO ED ELETTRICO

PREZZI

Ricordiamo che nuova Jeep Compass è proposta con 3 opzioni di propulsione:. Abbiamo innanzitutto la Jeep Compass e-Hybrid che dispone di un powertrain Mild Hybrid composto dal solitoabbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno c’è un’. La potenza di sistema arriva a. C’è poi lae per il powertrain la scelta è ricaduta sul motore 4 cilindri benzina di 1,6 litri da 150 CV abbinato ad un’unità elettrica da 125 CV per una. Ci sono poicon. Il modello più efficiente sarà in grado di percorrerecon un pieno di energia.

Al lancio, nuova Jeep Compass sarà proposta sia nella versione e-Hybrid con 145 CV e sia nella variante BEV con 213 CV, batteria da 74 kWh e autonomia di 500 km. Quanto costa? La versione e-Hybrid parte chiavi in mano da, mentre quella BEV da