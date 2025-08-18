Nuova FIAT 500 ibrida avvistata su strada: ecco le ultime foto spia
Ultimi test di sviluppo per la nuova FIAT 500 ibrida la cui produzione partirà nel corso del mese di novembre
Sulla nuova FIAT 500 ibrida le aspettative sono molte alte. L’obiettivo è infatti quello di arrivarne a produrre oltre 100 mila unità all’anno. Questo modello ha poi un compito molto delicato e cioè quello di andare a garantire il futuro dello stabilimento di Mirafiori oggi in difficoltà a causa dei bassi volumi produttivi dovuti ai scarsi ordini della FIAT 500 elettrica. La cassa integrazione è oramai una costante per questo impianto e la nuova 500 ibrida avrà il compito di invertire questa tendenza e di riportare a regime il funzionamento di questo stabilimento. Intanto, la piccola city car continua i test su strada in vista del suo debutto. La produzione infatti inizierà a novembre e le prime consegne sono attese entro la fine dell’anno. Le nuove foto spia di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) permettono di dare un ulteriore sguardo a questo modello molto importante per la strategia della casa automobilistica italiana.
(QUASI) IDENTICA ALLA FIAT 500 ELETTRICA
Oramai il suo design è chiaro. Lo stile è quello della 500 elettrica che nonostante sia sul mercato da diversi anni è ancora piacevole e moderno. Del resto, FIAT ha scelto di realizzare la nuova 500 ibrida proprio partendo dal modello a batteria. Ad una veloce occhiata sembrano identiche ma guardando meglio si notano piccole differenze come una sottile prese d’aria aggiuntiva davanti, al di sotto del logo “500" e per il terminale di scarico posteriore. Dietro è presente anche il badge “Hybrid".
Anche l’abitacolo è quello ereditato dalla 500 elettrica e quindi per la nuova 500 ibrida si tratta di un bel salto avanti. L’unica vera novità è la presenza della leva del cambio dato che la 500 ibrida disporrà di una trasmissione manuale a 6 rapporti. La nuova FIAT 500 ibrida sarà proposta nelle varianti berlina, cabrio e 3+1, proprio come il modello elettrico da cui deriva.
MOTORE
Niente PureTech per la nuova FIAT 500 ibrida. Sotto al cofano continueremo a trovare il solito Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 70 CV e 92 Nm di coppia. Una scelta conservativa ma che permette di contenere i costi.
PREZZO
Per scoprire il completo listino della nuova city car dovremo attendere ancora alcuni mesi. Comunque, FIAT ha già fatto sapere che si partirà da 17.000 euro.
