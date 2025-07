FIAT 500 ibrida, nuova vs vecchia a confronto: cosa cambia?

La nuova FIAT 500 ibrida è in arrivo a fine anno, con la produzione che inizierà a novembre. La casa automobilistica si attende una produzione annuale di 100 mila unità e dunque questo modello sarà fondamentale per la sopravvivenza dello stabilimento di Mirafiori. Per la nuova 500 ibrida, la casa automobilistica ha scelto di prendere la 500 elettrica e di modificarla per integrare una motorizzazione endotermica per quanto elettrificata con un sistema Mild Hybrid a 12 V. Look della 500e e cuore ibrido per una vettura su cui FIAT punta molto. Ma rispetto alla vecchia 500 ibrida, cosa cambia esattamente?

DIMENSIONI E DESIGN



La vecchia FIAT 500 ibrida misura 3,57 metri lunghezza x 1,63 metri larghezza x 1,49 metri, con un passo di 2,3 metri. La nuova FIAT 500 ibrida 2025 è invece leggermente più grande dato che sostanzialmente eredita le dimensioni del modello elettrico e quindi misura 3,63 metri lunghezza x 1,68 metri larghezza x 1,53 metri altezza, con un passo di 2,32 metri. La nuova 500 piace da sempre per il suo look che richiama quello del modello del passato e con la versione elettrica FIAT era riuscita a rendere il suo design più moderno. Stile che adesso viene ereditato dalla nuova 500 ibrida 2025.



Rispetto al modello a batteria, quello con motorizzazione Mild Hybrid si differenzia per la presenza del terminale di scarico e per una presa d’aria aggiuntiva sul frontale. Tuttavia, se non si guarda con attenzione, il nuovo modello ibrido appare sostanzialmente identico a quello elettrico. Per entrambe, bagagliaio da 185 litri.

INTERNI



Gli interni sono un bel passo avanti. L’abitacolo della vecchia FIAT 500 ibrida oramai risentiva dell’età. Il nuovo modello eredita, invece, la plancia più moderna della 500 elettrica. Dietro al volante troviamo quindi la strumentazione digitale da 7 pollici, mentre centralmente è stato collocato il display da 10,25 pollici del sistema infotainment che potrà contare sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Le dimensioni non favoriscono l’abitabilità ma la nuova 500 ibrida sarà proposta, come l’elettrica, nella particolare versione 3+1, cioè con una sola portiera posteriore per facilitare l’accesso a chi deve sedersi dietro. Ci sarà anche la Cabrio oltre alla versione berlina. Rispetto al vecchio modello, l’abitacolo ottiene quindi un consistente upgrade. In realtà, c’è una differenza con l’abitacolo della 500 elettrica. Infatti, nella nuova 500 ibrida c’è la leva dal cambio.

MOTORE

PREZZI

Quello che invece non cambierà è il motore. Anche il nuovo modello potrà quindi contare sulabbinato ad un. Ovviamente non potremo attenderci prestazioni da sportiva ma la potenza è più che sufficiente per un utilizzo cittadino. I dati sui consumi non sono ancora stati dichiarati. Scopriremo maggiori dettagli più avanti quando la nuova FIAT 500 ibrida 2025 sarà ufficialmente messa in vendita.

Quanto costa la nuova FIAT 500 ibrida? Per il momento sappiamo solo che partirà da. La vecchia 500 ibrida partiva invece da un prezzo di quasi 1.000 euro in più. Per il nuovo modello premesse interessanti anche se poi bisognerà scoprire più nel dettaglio gli allestimenti, le dotazioni e i prezzi dell’intera gamma.