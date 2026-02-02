Cerca

Nuova assicurazione auto a febbraio: Verti concede il 10% di sconto online

Effettuando sia il preventivo che l'acquisto sul sito ufficiale tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

Federico Pisanu
Pubblicato il 2 feb 2026

Gli utenti che devono rinnovare la loro assicurazione auto a febbraio e vogliono beneficiare di una polizza online scontata potrebbero prendere in considerazione l’offerta attuale di Verti: la compagnia assicurativa spagnola, facente parte del colosso MAPFRE, propone il 10% di sconto web agli automobilisti che completano preventivo e acquisto dell’assicurazione sul sito ufficiale tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

La realizzazione del preventivo richiede appena 15 secondi: sono sufficienti la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario, oltre all’accettazione dell’informativa sulla privacy; in seguito, il sistema elaborerà tre diverse proposte di preventivo comprensive già dello sconto online.

Perché scegliere Verti

A differenza di altre assicurazioni auto online, Verti ha il vantaggio di far parte di un colosso assicurativo come MAPFRE, di conseguenza si propone come una soluzione seria e affidabile. Si tratta di un aspetto centrale, preso in massima considerazione da nove automobilisti su dieci al momento della scelta dell’assicurazione.

Un altro vantaggio riguarda il numero di garanzie accessorie disponibili: se la maggior parte delle polizze online risulta carente su questo punto, Verti propone un lungo elenco di garanzie a tutela sia dell’auto che di conducente e passeggeri. Tra queste si annoverano Furto e incendio, Assistenza stradale, Cristalli, Tutela giudiziaria, Collisione, Infortuni del conducente, Kasko, Super protetto, Eventi naturali e Atti vandalici. L’opzione Super protetto garantisce il mantenimento della propria classe di merito dopo il primo sinistro, sia con responsabilità principale che paritaria.

Infine, Verti offre la possibilità di dilazionare la spesa in dodici rate mensili, così da venire incontro agli utenti che hanno un budget limitato o vogliono semplicemente pagare la loro assicurazione a rate. L’opzione è disponibile al momento del pagamento, dopo aver completato il preventivo sulla pagina dedicata del sito ufficiale. Maggiori informazioni sono consultabili tramite il box posizionato qui sotto.

Crediti immagine di copertina: Freepik

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
