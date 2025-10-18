Nuova Alfa Romeo Tonale 2026: interni e bagagliaio del restyling

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto ufficiale il restyling di Alfa Romeo Tonale. Si tratta di un aggiornamento molto atteso in quanto la casa automobilistica ha la necessità di rilanciare il SUV le cui vendite sono in calo. Del resto, il segmento dei C-SUV è tra i più competitivi. Le novità non si sono limitate al design in quanto il marchio italiano ha aggiornato pure gli interni, soprattutto con l’obiettivo di migliorare la qualità percepita.

NUOVA TONALE: LA PLANCIA

Dietro al volante multifunzione troviamo strumentazione digitale con il design a “Cannocchiale" da 12,3 pollici con grafica personalizzabile e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici con un’interfaccia sviluppata per offrire un’esperienza d’uso simile a quella degli smartphone. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. C’è pure il supporto agli aggiornamenti OTA. A seconda delle versioni c’è anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Per migliorare la sensazione di qualità percepita, Alfa Romeo per la nuova Tonale 2026 ha deciso di proporre nuovi rivestimenti, oltre a nuove combinazioni di colore. Per esempio, si possono avere i nuovi sedili a cannelloni rivestiti in pelle rossa con cuciture dell’abitacolo coordinate oppure in Alcantara bicolore nero/bianco. Salendo a bordo della nuova Tonale restyling troviamo cuciture a contrasto su plancia, pannelli porta e bracciolo che variano a seconda della tipologia di sedile scelta.

Scegliendo interni in pelle o in Alcantara, Alfa Romeo mette a disposizione sedili premium che prevedono sulla fila anteriore regolazioni elettriche a otto vie, supporto lombare elettrico a quattro vie, riscaldamento e ventilazione. Anche il volante è riscaldato. Con il restyling la console centrale è stata ridisegnata e adesso troviamo il nuovo selettore rotativo per il cambio che può comunque essere sempre gestito attraverso i paddle in alluminio dietro al volante. Si potrà avere anche un impianto audio premium Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer.

Nuova Alfa Romeo Tonale debutterà sul mercato con una speciale launch edition chiamata Milano Cortina 2026 che all’interno proporrà in più una nuova luce ambientale multicolore su plancia a effetto gradiente.

BAGAGLIAIO

Alfa Romeo non ha comunicato i dati esatti delle dimensioni della nuova Tonale. Questo significa che le misure non dovrebbero essere cambiante. Non ci dovrebbero essere quindi novità nemmeno per il bagagliaio che dovrebbe continuare a proporre una capacità di 500 litri (385 litri per la Plug-in a causa della presenza della batteria).