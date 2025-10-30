Noleggio auto premium Sixt: piovono sconti fino al 10%

I liberi professionisti, gli imprenditori, o semplicemente chi vuole godersi una vacanza da sogno, possono prendere in considerazione l’offerta del noleggio auto di Sixt, che permette di risparmiare fino al 10% sulle prenotazioni effettuate entro il 30 novembre. La promozione è valida in tutte le stazioni Sixt in Italia per i veicoli etichettati come “Premium Special", con il ritiro che deve avvenire entro il 15 dicembre per una durata del noleggio da 3 a 27 giorni.

Sixt è una compagnia di autonoleggio tedesca con più di 100 anni di storia. Attualmente dispone di circa 4.000 sedi presenti in più di 105 Paesi ed è attiva sia nel settore del noleggio che del leasing di automobili. Nello specifico, è specializzata nel noleggio di auto premium.

Fino al 10% di sconto sul noleggio auto premium con Sixt

Ricapitolando la promozione in corso, per risparmiare fino al 10% sul noleggio auto occorre effettuare la prenotazione entro il 30 novembre, mentre il ritiro dell’auto deve avvenire entro il 15 dicembre, sempre di quest’anno. Per quanto riguarda invece la durata del noleggio, deve essere compresa tra 3 e 27 giorni.

Un’altra cosa importante da sottolineare è che l’offerta di Sixt si applica in modo esclusivo alla tariffa base giornaliera, mentre sono escluse le tasse, le sovrattasse, gli extra e i costi aggiuntivi. Segnaliamo anche che i prezzi mostrati durante la ricerca del noleggio di una vettura includono già lo sconto.

Confermiamo anche che gli extra, come ad esempio il seggiolino per bambini, il GPS e gli eventuali pacchetti di protezione aggiuntivi, restano esclusi dalla promozione.

L’offerta lanciata da Sixt è valida per le prenotazioni effettuate su questa pagina del sito ufficiale. Maggiori informazioni sono consultabili al link che segue, cliccando sul bottone qui in basso.

Crediti immagine di copertina: Sixt