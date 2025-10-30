Cerca

Auto in panne di notte? Questo è l’accessorio indispensabile da avere sempre a bordo

Uno strumento potente e versatile da avere sempre a disposizione.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 30 ott 2025

Tra gli accessori da avere nel bauletto portaoggetti o nel bagagliaio della propria auto c’è sicuramente la torcia. Questo perché anche il più banale imprevisto, come cambiare una ruota, controllare il motore o cercare qualcosa nel bagagliaio al buio, può trasformarsi in una difficoltà se non si ha a disposizione una fonte di luce efficace e duratura.

Nella scelta del miglior dispositivo, meglio orientarsi verso una torcia ad alta potenza, con buona autonomia, resistente a urti e pioggia, capace di garantire affidabilità anche nelle condizioni più difficili. Quello che il flash dello smartphone, per quanto comodo, non riesce a garantire. Da questo punto di vista, la Shadowhawk S1476 si distingue come una delle soluzioni più complete. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 25€.

Perché scegliere la torcia Shadowhawk S1476

Cosa rende la torcia Shadowhawk S1476 una delle soluzioni più complete? I 500.000 lumen di potenza certamente, ma anche la ricarica USB con funzione powerbank, la struttura in alluminio militare e le cinque modalità di illuminazione, tra cui SOS e stroboscopica. Un accessorio utile non solo per le emergenze stradali ma anche per chi viaggia spesso, ama fare escursioni o utilizza l’auto per attività all’aperto.

Grazie al chip P70.2 brevettato nell’Unione Europea, questa torcia sviluppa una luminosità dichiarata fino a 500.000 lumen. In condizioni reali, la luce è potente e ampia tanto da riuscire a illuminare aree fino a 150 metri quadrati e ha una portata utile fino a 500 metri, perfetta per controllare un’intera area di campeggio o per segnalare la propria presenza in caso di pericolo.

Non è solo potente, ma anche resistente. Il corpo è in alluminio aeronautico con certificazione IP67, capace di resistere a cadute fino a 3 metri, polvere, pioggia intensa e persino immersione temporanea in acqua. È stata testata per sopportare perfino il peso di un camion da 2 tonnellate. La batteria da 5.000 mAh garantisce fino a 12 ore di autonomia, con ricarica USB-C e possibilità di usare la torcia anche come power bank per smartphone o dispositivi GPS. L’indicatore LED mostra la carica residua, così da evitare brutte sorprese.

Cinque le modalità di illuminazione cui fare riferimento: alta, media, bassa, stroboscopica e SOS. Il fascio è regolabile, da ampio a concentrato, con spegnimento rapido tenendo premuto il pulsante per tre secondi. Un prodotto adatto non solo al campeggio e al trekking, ma anche da tenere sempre in auto, pronto per ogni evenienza.

