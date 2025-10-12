Noleggio auto in Italia: fino al 20% di sconto con Locauto

Le persone che noleggiano un’auto in Italia di frequente possono considerare l’iscrizione al programma fedeltà di Locauto per risparmiare. L’adesione al servizio, infatti, consente di beneficiare di uno sconto fino al 20%.

Locauto propone il noleggio di auto e furgoni in tutte le regioni d’Italia, con la possibilità di prenotare direttamente online tramite il sito ufficiale. Oltre al programma fedeltà MyLocauto Friends, disponibile per chi è interessato anche sui VAN, include poi ulteriori vantaggi, tra cui lo Smart Check-In, per un’esperienza di noleggio più veloce, e il Deposito Zero, grazie al quale non viene bloccato alcun importo sulla carta di credito al momento del ritiro dell’auto.

Come funziona il programma fedeltà di Locauto

Il programma fedeltà si chiama MyLocauto Friends, vi si può aderire gratuitamente e prevede tre diversi livelli in base al numero di prenotazioni effettuate negli ultimi anni. Il vantaggio più significativo è lo sconto fino al 20% sul noleggio di auto e furgoni, a cui si aggiungono anche altre offerte dedicate.

Per aderire al servizio è sufficiente accedere all’area riservata della sezione MyLocauto Friends. Una volta completata l’iscrizione, il programma assegnerà a ciascuno un determinato livello, sulla base dello storico noleggi. I livelli disponibili sono tre: Beginner (da 0 a 3 noleggi), Enthusiast (da 4 a 6 noleggi) ed Expert (a partire da 7 noleggi).

Questi gli sconti previsti:

10% di sconto per il livello Beginner

15% di sconto per il livello Enthusiast

20% di sconto per il livello Expert

Ogni livello include inoltre gratuitamente il servizio Smart Check-In citato all’inizio. Sempre a proposito di scontistiche, i livelli Enthusiast ed Expert propongono ulteriori sconti su specifiche opzioni relative al noleggio auto.

Infine, ricordiamo che le tariffe destinate agli iscritti al programma MyLocauto Friends sono valide per tutti coloro che effettuano un noleggio di durata compresa tra 1 e 29 giorni, mentre non si applicano sui noleggi da 30 o più giorni.

Crediti immagine di copertina: Freepik