Noleggio auto e furgoni con Locauto: ecco come ottenere fino al 20% di sconto

Noleggio auto e furgoni con Locauto: ecco come ottenere fino al 20% di sconto
Davide Raia
Pubblicato il 5 mar 2026

C’è un modo semplice e conveniente per noleggiare auto e furgoni: con Locauto, infatti, è possibile ottenere fino al 20% di sconto sulle tariffe standard grazie al programma fedeltà MyLocauto Friends, accessibile gratuitamente tramite l’area riservata del sito ufficiale.

Il meccanismo alla base del programma è molto semplice. Più noleggi si effettuano con Locauto e maggiore sarà lo sconto, fino ad arrivare al 20% sulle tariffe giornaliere e al 30% sulle coperture auto. Per raggiungere il livello massimo è sufficiente completare 6 noleggi.

Per tutti i dettagli in merito basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto tramite il link qui di sotto.

ingrandisci immagine

Come funziona MyLocauto Friends

Il funzionamento di MyLocauto Friends è molto semplice. Gli utenti possono registrarsi al programma fedeltà tramite il sito ufficiale. Sono previsti tre livelli: Beginner (fino a 3 noleggi), Enthusiast (fino a 6 noleggi) ed Expert (dopo il sesto noleggio).

I vantaggi inclusi sono crescenti in base al livello, che viene riconosciuto in automatico all’utente seguendo il numero di noleggi effettuati con il proprio account. La tariffa a prezzo scontato sarà poi applicata al momento di ogni nuovo noleggio, con la possibilità di ottenere un risparmio netto sul costo finale. Per determinare il livello si prendono in considerazione i noleggi effettuati negli ultimi 365 giorni.

Gli sconti garantiti da MyLocauto Friends sono uno dei punti di forza del servizio proposto da Locauto per quanto riguarda il noleggio di auto e furgoni. L’azienda propone tante soluzioni e per i suoi clienti più fedeli offre condizioni molto vantaggiose.

Per accedere a tutte le soluzioni disponibili, ottenendo un preventivo gratuito e eventualmente completando la prenotazione direttamente online, basta premere sul box qui di sotto. Naturalmente, per sfruttare i vantaggi di MyLocauto Friends è necessario effettuare la registrazione sul portale prima di completare la prenotazione.

