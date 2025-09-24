Noleggio auto, da Auto Europe sono arrivati i saldi autunnali: fino al 20% di sconto

Anche una volta terminata l’estate sono ancora tanti gli italiani che hanno voglia di vacanza, magari restando nel Vecchio Continente e concedendosi un viaggio on the road in nazioni che in questo periodo dell’anno conservano un fascino unico, come possono essere Portogallo, Regno Unito e Grecia.

A questo proposito, per quanti sono alla ricerca di un’offerta allettante per il prossimo noleggio auto, segnaliamo l’arrivo dei saldi autunnali sul portale Auto Europe, dove è possibile ottenere fino al 20% di sconto effettuando una prenotazione entro il 30 settembre. Inoltre, i nuovi iscritti beneficiano di offerte ancora più esclusive.

Auto Europe festeggia l’arrivo dei saldi autunnali con sconti fino al 20%

Da tempo Auto Europe è una delle principali piattaforme per i viaggiatori che desiderano noleggiare un’auto risparmiando. Il portale, infatti, permette di confrontare le migliori offerte delle compagnie di autonoleggio più affidabili, facilitando in questo modo la scelta.

Altri due punti di forza di Auto Europe sono la cancellazione gratuita 48 ore prima del ritiro dell’auto e l’assenza di commissioni sulla carta di credito. Inoltre, è un servizio disponibile sette giorni su sette e propone oltre 28.000 sedi di noleggio in tutto il mondo.

Tra le offerte del momento segnaliamo la possibilità di noleggiare un’auto a partire da 12 euro al giorno in Grecia, 18 euro al giorno in Gran Bretagna e 23 euro al giorno negli Stati Uniti d’America. I prezzi appena indicati sono giornalieri e validi per noleggi della durata di almeno 7 giorni.

La promozione relativa ai saldi autunnali, che consente di risparmiare fino al 20% sul prossimo noleggio auto, sarà valida fino al 30 settembre 2025. Infine, vi ricordiamo che iscrivendosi per la prima volta al portale Auto Europe è possibile avere accesso a offerte esclusive: la creazione di un nuovo account è 100% gratuita. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili al link che segue.

Crediti immagine di copertina: Freepik

