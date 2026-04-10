NIU Testride Days: una settimana di prove gratuite in tutta Italia

Provare prima di scegliere: è da questa idea che nasce la nuova iniziativa di NIU Technologies, che per la prima volta organizza in Italia una settimana interamente dedicata ai test ride dei propri modelli. Dal 17 al 25 aprile 2026, il brand apre le porte della propria gamma al pubblico con i “NIU Testride Days”, coinvolgendo concessionari su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è chiaro: permettere a chiunque di mettersi alla guida dei modelli NIU in condizioni reali, senza impegno e in modo completamente gratuito. Un approccio che punta a rendere più concreto e accessibile il passaggio alla mobilità elettrica, ancora oggi spesso frenato da dubbi e mancanza di esperienza diretta.

L’esperienza diretta come leva decisiva

Nel mondo dei veicoli elettrici a due ruote, infatti, molte delle caratteristiche più apprezzate emergono solo una volta in sella. L’accelerazione immediata, la silenziosità e la facilità di utilizzo sono elementi difficili da trasmettere sulla carta, ma capaci di cambiare radicalmente la percezione del prodotto se testati dal vivo.

Proprio per questo motivo, NIU ha deciso di mettere l’esperienza di guida al centro con i suoi “Testride Days” che un primo contatto diretto con la mobilità elettrica, in modo semplice e immediato.

L’iniziativa è estesa a tutta la rete italiana del marchio con i concessionari aderenti che garantiranno test ride su appuntamento. I partecipanti riceveranno anche un piccolo omaggio firmato NIU e potranno vincere in un concorso a premi un monopattino elettrico NIU KQi 300X.

Un passo verso una mobilità più consapevole

Con questa iniziativa, NIU rafforza il proprio posizionamento come attore globale della mobilità elettrica urbana, puntando su un elemento chiave: la conoscenza diretta del prodotto. In un contesto in cui il cambiamento verso l’elettrico è sempre più centrale, offrire la possibilità di prova reale rappresenta uno strumento concreto per accompagnare gli utenti verso scelte più consapevoli.