Nissan Micra vs Renault 5, confronto tra gemelle elettriche

Nissan Micra è tornata ed è completamente nuova visto che è 100% elettrica. Presto la vedremo sulle strade italiane visto che la commercializzazione partirà prima della fine dell’anno. Come sappiamo, per lo sviluppo di questo modello, la casa automobilistica giapponese ha collaborato con Renault. La nuova Micra è infatti strettamente imparentata con la nuova Renault 5 E-Tech Electric con cui condivide la meccanica e non solo. Comunque, la nuova Micra non è una fotocopia del modello francese con pochi dettagli a differenziarla. Il Nissan Design Europe (NDE) di Londra ha infatti lavorato per dare alla nuova Micra un look personale che richiama quello dei modelli del passato.

Stella meccanica ma look differenti. Quale preferite? Vediamo quindi di mettere queste due vetture a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo da Nissan Micra che è lunga 3,97 metri, larga 1,77 metri, alta 1,50 metri e con un passo di 2,54 metri. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 326 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può salire a 1.106 litri. Per lo stile, Nissan si è rifatta alla terza generazione della Micra ed infatti troviamo, davanti, fari con elementi luminosi circolari. Lo schema dei fari con elementi circolari lo troviamo anche al posteriore. I cerchi sono da 18 pollici e sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento.



Renault 5 E-Tech Electric misura 3.922 mm lunghezza x 1.808 mm larghezza x 1.498 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 277 litri che possono salire a 959 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Anche per la francese, i designer hanno preso spunto dal passato, dalla vecchia R5, ovviamente rivedendo in chiave moderna il suo look. Forme compatte e spigolose con un frontale che si caratterizza per la presenza di fari dal design squadrato.

Dunque, dimensioni quasi del tutto identiche e non poteva che essere così dato che la base è la stessa. La Nissan Micra può invece contare su di un vantaggio per quanto riguarda la capacità del bagagliaio

INERNI E TECNOLOGIA

L’abitacolo, invece, è sostanzialmente il medesimo. Logo del costruttore e colori dei rivestimenti a parte, il resto è identico. Dunque, sia su Nissan Micra e sia sulla Renault 5 E-Tech Electric troviamo lo schermo digitale dietro al volante multifunzione e centralmente sulla plancia il display da 10 pollici del sistema infotainment basato sulla piattaforma Android.





Piccole differenze potrebbero arrivare dalle dotazioni dei diversi allestimenti con cui saranno proposte. Per esempio, sul modello francese lo schermo della strumentazione può essere da 7 o da 10 pollici a seconda della versione. Ancora non sappiamo se Nissan farà una distinzione simile visto che non sono stati comunicati i dettagli sugli allestimenti.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Nissan Micra sarà proposta con due motorizzazioni. Alla base della gamma troviamo un powertrain composto da un motore da 90 kW e 225 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 40 kWh per un’autonomia di 310 km secondo il ciclo WLTP. C’è poi il modello con motore da 110 kW e 245 Nm che può contare su di un accumulatore da 52 kWh per una percorrenza di 408 km WLTP. E la ricarica? Il modello con batteria più piccola può rifornire in corrente continua fino a 80 kW, mentre quello con la batteria più grande fino a 100 kW.



PREZZI

Le motorizzazioni del modello francese? Leovviamente. Per la Renault 5 sappiamo, però, che nel corso dell’anno dovrebbe arrivare una versione più accessibile con motore da 70 kW (95 CV) alimentato da una batteria da 40 kWh per un’autonomia di circa 300 km. Ci sarà anche per la nuova Nissan Micra? Ancora non lo sappiamo.

Quanto costa la nuova Nissan Micra elettrica in Italia? I listini saranno disponibili a breve. Tuttavia, ricordiamo che il modello francese in Italia parte da circa 28 mila euro. Dunque, ci si può attendere un prezzo di partenza simile.