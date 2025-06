Nissan Micra è tornata e presto arriverà sulle nostre strade dato che la commercializzazione partirà entro la fine dell’anno. Per la piccola giapponese il cambiamento è epocale dato che sarà proposta solo con motorizzazioni 100% elettriche. Inoltre, come ben sappiamo, per il suo sviluppo Nissan ha collaborato con Renault dato che la base è sostanzialmente quella della Renault 5 E-Tech Electric. La nuova Micra entrerà nel combattuto segmento B e dovrà vedersela con diversi modelli tra cui la Peugeot 208, una vera best seller che a differenze del modello giapponese è proposta con un’ampia gamma di motorizzazioni che includono anche l’ibrido (Mild Hybrid) e l’elettrico.

Vediamo quindi di mettere la nuova Nissan Micra e la Peugeot 208 a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

ESTERNI: DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Nissan Micra è lunga 3,97 metri, larga 1,77 metri, alta 1,50 metri e con un passo di 2,54 metri. Per quanto riguarda, invece, lo spazio per i bagagli, a disposizione ci sono 326 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può salire a 1.106 litri. Il design abbiamo imparato a conoscerlo nelle ultime settimane e presenta alcuni richiami alla Micra di terza generazione. Si guarda quindi al passato, ovviamente il tutto rivisto in chiave moderna. Il frontale si caratterizza per fari con elementi luminosi circolari che troviamo pure al posteriore. Le forme sono morbide e nonostante derivi dalla Renault 5, Nissan è riuscita a realizzare un look davvero personale.



Passiamo alla Peugeot 208 che misura 4.055 mm lunghezza x 1.745 mm larghezza x 1.430 mm altezza, con un passo di 2.739 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 309 litri, ma si sale ad oltre 1.100 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Lo stile di questo modello del Gruppo Stellantis lo conosciamo bene. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la presenza di tre barre a LED verticali integrate negli inserti neri lucidi del paraurti subito sotto i fari. Presente anche un’ampia griglia dove al centro e in alto troviamo il nuovo logo del costruttore francese.

Complessivamente, dunque, la Peugeot 208 è leggermente più grande della nuova Nissan Micra. I bagagliai sono simili come capacità, con un leggero vantaggio della Micra con i sedili posteriori in posizione.

INTERNI E TECNOLOGIA

L’abitacolo nella Nissan Micra non è una sorpresa perché in questo caso la struttura è esattamente la stessa di quella della Renault 5 che già conosciamo bene. A bordo troviamo quindi lo schermo digitale da 10,1 pollici dietro al volante multifunzione e centralmente sulla plancia il display da 10,1 pollici del sistema infotainment basato sulla piattaforma Android. Ovviamente presenti i supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Non mancherà nemmeno un sistema d’illuminazione ambientale a 48 colori. Maggiori dettagli sulle dotazione dei singoli allestimenti arriveranno al momento dell’inizio della commercializzazione.



Per quanto riguarda la Peugeot 208, a bordo della compatta francese troviamo l’i-Cockpit che può contare su di uno schermo per la strumentazione da 10 pollici che sulla versione top di gamma GT adotta una grafica 3D. Solo sull’allestimento base la strumentazione è analogica, con un piccolo display da 3,5 pollici. In tutte le versioni, il sistema infotainment può contare su di uno schermo da 10 pollici. Ovviamente sempre presenti i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto.

MOTORI

L’offerta di motorizzazioni della nuova Nissan Micra è semplice e prevede, al momento, due versioni 100% elettriche. Alla base della gamma abbiamo un powertrain composto da un motore da 90 kW e 225 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 40 kWh per un’autonomia di 310 km WLTP. C’è poi il modello con motore da 110 kW e 245 Nm che può contare su di un accumulatore da 52 kWh per una percorrenza di 408 km WLTP.



PureTech 100 : 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV, cambio manuale a 6 marce

: 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV, cambio manuale a 6 marce HYBRID 110 : 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata, cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce che include un motore elettrico. 110 CV la potenza di sistema

: 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata, cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce che include un motore elettrico. 110 CV la potenza di sistema HYBRID 145: 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata, cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce che include un motore elettrico. 145 CV la potenza di sistema

Molto più strutturata, invece, l’offerta della Peugeot 208 con motorizzazioni endotermiche che riassumiamo così:

C’è poi la Peugeot e-208, cioè il modello 100% elettrico con due opzioni. La prima con motore elettrico da 156 CV alimentato da una batteria da 51 kWh per un’autonomia di 433 km. In alternativa c’è un’unità da 136 CV abbinata ad una batteria da 50 kWh per una percorrenza di poco più di 360 km.

PREZZI

Il listino della Nissan Micra sarà comunicato entro luglio. Visti i prezzi della Renault 5 da cui deriva, possiamo ipotizzare un listino a partire da circa 28.000 euro. Peugeot 208 parte da 21.520 euro per la versione benzina che salgono ad almeno 35.180 euro per l’elettrica. Per l’ibrida, Mild Hybrid, si parte da 24.340 euro.