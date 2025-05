Nissan Micra 350SR, la folle hot hatch a motore centrale è tornata

Sta arrivando una nuova Nissan Micra che sarà 100% elettrica. Tra non molto ne sapremo di più ma intanto la casa automobilistica intende celebrare la sua city car in maniera davvero molto speciale. Come? Riproponendo la “folle" Micra 350SR con una sorta di restomod per renderla più attuale. Tuttavia, quelle caratteristiche fuori dagli schemi che caratterizzavano questo esemplare unico sono rimaste a partire dal potente motore centrale V6 in grado di offrire alla Micra prestazioni elevatissime, trasformandola in una hot hatch davvero unica nel suo genere.

UNA FOLLE CREAZIONE PER DIVERTISI TRA LE CURVE

La Micra 350SR originale fu costruita da RML Group, team che portò alla vittoria Nissan nel British Touring Car degli anni ’90. La base di partenza era quella della Micra K12 standard del 2002. Questa folle creazione montava un motore V6 da 3,5 litri della Murano, infilato dietro i sedili anteriori, completo di collettori di scarico di una 350Z e camme ad alzata maggiorata Nismo, oltre a una centralina modificata, che porta la potenza da 265 CV a circa 300 CV. Il tutto in 1.200 kg di peso. Il tempo passa e dopo 20 anni da questo particolarissimo progetto, Nissan ha pensato bene di riproporre questa creazione con una sorta di restyling per renderla più attuale. Per questo, Nissan (la divisione inglese) si è rivolta ai designer del Nissan Design Europe a Paddington, Londra, lo stesso team responsabile del design della nuova Micra elettrica.

LOOK PIÙ MODERNO

Il team ha ritenuto importante rispettare la tradizione e quindi ha scelto di adottare un approccio “restomod" leggero. Il risultato è questo lavoro è un nuovo look esterno che richiama la livrea originale della vettura, pur modernizzandola visivamente. Dunque, la Micra 350SR aggiornata presenta nuovi fari a LED dalle forme circolari che rendono omaggio alla futura Micra elettrica. La griglia e le parti inferiori sono rifinite in nero lucido, insieme ai cerchi in lega originali da 18 pollici RAYS 350Z. La vettura adotta poi una livrea argento e blu.

L’aggiornamento continua poi all’interno con nuovi sedili e cinture di sicurezza e soprattutto un più moderno display centrale da 9 pollici dedicato all’infotainment con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Fortunatamente, il motore V6 non è stato toccato e permette alla Micra 350SR di far divertire tutti coloro che si metteranno al suo volante. La Micra 350SR aggiornata è stata presentata dalla casa automobilistica in occasione del SMMT Test Day 2025 presso il Millbrook Proving Ground nel Regno Unito, lo stesso circuito che Nissan ha utilizzato per sviluppare la vettura originale più di 20 anni fa.