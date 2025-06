Nilox presenta Aqua Collection, la gamma di dispositivi per il divertimento in acqua

Manca circa una settimana all’inizio ufficiale della stagione estiva, ma il caldo di questi giorni fa già crescere la voglia di mare, relax e divertimento. In vista della prossima estate Nilox – il marchio italiano specializzato, tra le altre cose, in tecnologie per le attività all’aperto (tra cui monopattini elettrici ed e-bike) – ha presentato la nuova gamma Aqua Collection, che prevede una serie di dispositivi per le giornate al mare o in piscina. Tutti i prodotti sono ispirati, a partire dai nomi, allo spirito delle Hawaii e possono essere utilizzati, anche grazie al design funzionale e all’innovazione tecnologica, in vari contesti, con un unico obiettivo: ridefinire il concetto di divertimento in acqua.

I 4 (+1) dispositivi della serie Aqua Collection di Nilox

La serie Aqua Collection di Nilox include quattro diversi dispositivi, tutti realizzati con motori completamente elettrici per un approccio rispettoso dell’ambiente. L’Aqua Collection si compone dell’acquascooter Makai, del waterscooter Kahuna, del Sup Wai e del waterboard Kauai.

Acquascooter Makai

Waterscooter Kahuna

Il primo dispositivo della serie è l’acquascooter Makai. Dotato di una, può essere utilizzato per oltre 30 minuti e permette immersioni fino a 30 metri di profondità, grazie a. Due i colori disponibili (giallo e arancione) per un acquascooter robusto che integra anche il supporto per l’action cam, così da riprendere le proprie attività subacquee. È in vendita a 399,99€.

SUP gonfiabile Wai

Kahuna è invece il waterscooter pensato per le. Tra le particolarità di questo dispositivo la possibilità di raggiungere i 5 km/h di velocità e di immergersi fino a 5 metri di profondità. Dotato di display digitale per visualizzare il livello della batteria e la velocità, il waterscooter Kahuna èe può essere controllato da remoto tramite telecomando removibile. È in vendita a 499,99€.

Waterboard Kauai

Il SUP gonfiabile Wai, realizzato incon tecnologia drop stitch, dotato di pagaia in alluminio, è un dispositivo leggero e resistente e pensato per esaltare il divertimento in acqua. WAI include anche tutti gli accessori necessari per l’utilizzo, tra cui la, il leash e le 3 pinne, oltre allo zaino all’interno del quale riporlo e trasportarlo. È in vendita a 249,99€.

Combo Waterscooter e Sup KAHUNA WAI

Il waterboard Kauai è invece il dispositivo leggero (pesa solamente 2,6 kg) per vivere il mare edin maniera sicura e divertente. Grazie alla batteria da 37 V per 2.5 Ah garantisce fino a 60 minuti di autonomia durante i quali è possibile, scegliendo tra tre diversi livelli di velocità. È in vendita a 299,99€.

L’ultima soluzione disponibile è quella checon il primo che si aggancia direttamente alla pinna centrale del secondo. Il risultato è una piattaforma motorizzata che beneficia della funzione cruise control e del controllo da remoto che permettono di regolare la velocità e navigare liberamente. È in vendita a 699,99€.