No, non ci sarà una Smart #4: niente erede per la ForFour

Smart ha recentemente confermato che una ForTwo di nuova generazione è in sviluppo. Arriverà nel 2026 e si chiamerà Smart #2. Negli ultimi giorni erano arrivate indiscrezioni che tra i piani della casa automobilistica ci fosse anche il lancio della Smart #4, sostanzialmente l’erede della ForFour. La notizia era stata diffusa da Autocar che aveva riportato alcune dichiarazioni del CEO di Smart Europa, Dirk Adelmann. La possibilità dell’arrivo di un’erede della ForFour aveva fatto molto discutere dato che la notizia aveva fatto rapidamente il giro della rete. A fermare le speculazioni sulla Smart #4 ci ha pensato la stessa casa automobilistica che ha chiarito che per il momento non ci sono piani per questo modello.

NIENTE SMART #4

Jack Bailey, Global PR Director di Smart, ha dichiarato a CarScoops che le informazioni contenute nel rapporto di Autocar non erano corrette.

Temo che le informazioni contenute nel rapporto di Autocar siano errate. Pur apprezzando l’interesse per Smart e i nostri prodotti, al momento non sono previsti lo sviluppo di un successore della Forfour o di una #4. Il feedback positivo e l’entusiasmo dei nostri fan e del pubblico sono stati estremamente incoraggianti. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli sulla #2.

Nel rapporto dei colleghi inglesi, erano riportate alcune dichiarazioni Dirk Adelmann a margine del Salone di Monaco. Adelmann avrebbe accennato a un nuovo modello che avrebbe presentato richiami all’ultima ForFour. Si parlava anche di un progetto necessario per dare un senso agli investimenti fatti per realizzare la nuova piattaforma per la Smart #2. Tuttavia, la Smart #4 non si farà. La casa automobilistica, invece, intende puntare molto sulla Smart #2, un modello pensato appositamente per la clientela europea, orfana della ForTwo, vettura di grandissimo successo. Se si fosse materializzata una #4 sarebbe andata a confrontarsi con modelli del calibro della nuova Renault Twingo e della versione di serie del concept ID. Every1 di Volkswagen. Nel frattempo, Smart sta lavorando anche ad alcuni importanti aggiornamenti per i modelli #1 e #3 che arriveranno già a partire dal prossimo anno.

