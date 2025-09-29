La Baby Defender sta arrivando: Land Rover continua a lavorare sul nuovo SUV più "piccolo"

Da tempo si discute del progetto di Jaguar Land Rover di voler realizzare una versione più piccola della Defender, modello ribattezzato come Baby Defender. Tale vettura è stata, adesso, intercettata su strada durante una sessione di test, immagini che quindi confermano ulteriormente il suo futuro arrivo. Secondo i colleghi di Autocar, il debutto sarebbe previsto per il 2027. Il muletto delle foto spia appare ovviamente ancora camuffato con pellicole ed elementi posticci. Tuttavia, si notano diverse cose interessanti.

COME SARÀ LA BABY DEFENDER?

Esteticamente dovrebbe presentare diverse somiglianze con la Defender che già conosciamo bene. Tuttavia, oltre alle dimensioni inferiori, sembra che sarà più bassa e meno orientata all’off-road. In passato, si era vociferato della possibilità che si potesse chiamare “Defender Sport“. La piccola Defender potrebbe sostituire la vecchia Discovery Sport che oggi è il modello più vecchio della gamma della casa automobilistica inglese, lanciato nel 2014 e sottoposto a un sostanziale restyling nel 2019. Non è chiaro se la Discovery avrà una nuova generazione e per questo si specula che la Baby Defender possa andare a rimpiazzare in futuro la Discovery Sport. Ci sarà comunque modo di saperne di più sia della vettura e sia dei piani di Jaguar Land Rover nel corso dei prossimi mesi.

La Defender è un modello di successo e quindi una versione più piccola potrebbe piacere molto ai clienti del marchio inglese, andando ad avvicinarne di ulteriori. Con un prezzo ovviamente inferiore alla Defender ma con caratteristiche e contenuti simili, questo nuovo modello potrebbe risultare molto interessante. Dovrebbe nascere sulla piattaforma EMA. Che motorizzazioni troveremo sotto al cofano? Jaguar Land Rover ha rivisto i suoi piano di elettrificazione, rallentando l’elettrico e dando maggiore priorità alle Plug-in che piacciano molto ai clienti.

La Baby Defender sarà solo elettrica o la casa automobilistica la proporrà anche con altre motorizzazioni? Ci sarà modo di scoprirlo nel corso dei prossimi mesi dato che al debutto manca ancora diverso tempo. In ogni caso, questo modello potrebbe diventare molto importante per i piani di crescita del costruttore.

