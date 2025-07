Formula 1, GP d'Austria: vince Russel. Incidente Verstappen-Norris

La Mercedes torna alla vittoria in Formula 1. George Russell ha infatti approfittato della battaglia tra Max Verstappen e Lando Norris per aggiudicarsi il GP d'Austria.

Il pilota inglese, partito terzo, fino a pochi giri dalla fine continuava ad occupare la medesima posizione e probabilmente si sarebbe anche accontentato del podio. Alla fine, invece, è arrivata una vittoria a sorpresa. Fortunato ma comunque bravo a cogliere questa opportunità. Del resto, in certe occasioni, bisogna farsi trovare pronti e Russel è riuscito perfettamente a sfruttare la battaglia tra Verstappen e Norris che si è conclusa con un contatto. Come si dice… "tra i due litiganti, il terzo gode".

Verstappen 💥 Norris Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH

— Formula 1 (@F1) June 30, 2024

La gara è stata quindi decisa dall'aspro confronto tra il campione del mondo e il pilota della McLaren. La battaglia si è accesa dopo l'ultimo pit stop di Verstappen. A causa di un problema, l'olandese ha perso molto tempo e Norris si è rifatto sotto. I due piloti, Max con gomma usata e Lando con gomma nuova, hanno regalato un grande spettacolo. Il campione del mondo si è sempre difeso dagli attacchi del pilota della McLaren in quel momento più veloce ma al giro 64 Verstappen ha esagerato nella difesa della posizione andando a toccare Norris.

Verstappen ha comunque potuto continuare chiudendo, però, quinto. Per Norris, invece, è arrivato un ritiro molto amaro. Non sono mancate le accuse e le polemiche. Su questo incidente, probabilmente se ne continuerà a discutere a lungo.

Tornando ai risultati del GP, dietro a Russel troviamo Oscar Piastri. Un secondo posto amaro. Infatti, la sua gara si sarebbe potuta concludere in maniera differente se fosse partito terzo e non si fosse visto cancellare il tempo in qualifica per un track limit. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz che con questo podio "salva" il weekend della Ferrari. Quarto posto per Lewis Hamilton, quinto per Verstappen e sesto per Hulkenberg. Solo undicesimo Leclerc. La sua gara è stata compromessa al via a causa un contatto con Piastri. La prossima domenica si corre il GP di Gran Bretagna.

Mondiale pioti (top 10)