Mercedes-AMG al lavoro su un nuovo SUV elettrico con motori a flusso assiale. Foto spia

Mercedes sta lavorando in questo periodo ad un nuovo SUV elettrico ad altissime prestazioni la cui progettazione e messa a punto sono state affidate ad AMG, la divisione della casa che si occupa dei modelli più sportivi e performanti.

Il nuovo SUV Mercedes non ha ancora un nome, ma una serie di muletti sta effettuando dei test su strada per perfezionarne il comportamento. Le foto spia pubblicate in queste ore confermano che i lavori vanno avanti e mostrano un prototipo pesantemente camuffato in giro per la Germania.

IL SUV CON I MOTORI A FLUSSO ASSIALE

Il nuovo modello è caratterizzato da dimensioni importanti e dalla propulsione elettrica. La base tecnologica dovrebbe essere la piattaforma AMG.EA. Le prestazioni saranno sicuramente ai vertici della categoria, mentre l’autonomia dipenderà molto dal pacco batterie installato, che dovrà essere di dimensioni generose per garantire ad un SUV grosso e pesante come questo le performance che il pubblico si aspetta.



AMG potrebbe impiegare sul suo nuovo SUV i promettenti motori a flusso assiale capaci di erogare singolarmente oltre 500 cavalli di potenza e più di 800 Nm di coppia. Se sul futuro arrivato ne dovessero essere montati un paio o anche di più, i valori di potenza e coppia raggiungibili potrebbero essere sufficienti a includere questo modello tra le migliori sportive a zero emissioni attualmente sul mercato.

GABRIEL MACHT TESTIMONIAL DEL NUOVO SUV

Per far conoscere al grande pubblico il futuro SUV elettrico AMG, Mercedes ha scelto un volto noto dell’intrattenimento americano, ovvero l’attore americano Gabriel Macht che per l’occasione è stato protagonista anche del video promozionale che trovate di seguito.

Il lancio sembra sia previsto per l'inizio del prossimo anno. È probabile perciò che nei prossimi mesi Mercedes rilascerà le prime informazioni sulla vettura e allora sarà possibile farsi un'idea delle caratteristiche che la caratterizzeranno.