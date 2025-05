Mercedes-AMG: in arrivo la prima GT Coupé elettrica. Foto spia

Dopo le versioni a zero emissioni della EQS berlina e della EQS SUV, AMG si prepara a svelare il suo primo veicolo elettrico sviluppato da zero per le alte prestazioni. La presentazione ufficiale è attesa per giugno 2025, ma nel frattempo i prototipi circolano già su strada. Le ultime foto spia mostrano un esemplare ancora camuffato ma equipaggiato con fari e fanali posteriori nella configurazione definitiva. Le firme luminose coincidono con quelle già viste a maggio, quando la casa di Affalterbach ha confermato il debutto del nuovo modello, ancora privo di nome.

ELETTRICA E VELOCE

L’auto riprende la formula della GT Coupé a quattro porte, ma si distingue per dettagli che segnalano l’evoluzione verso un’impostazione elettrica. Tra questi, spiccano uno sportello per la ricarica collocato sul lato posteriore del passeggero e un’ala posteriore attiva, progettata per migliorare la stabilità aerodinamica alle alte velocità e capace di fungere da freno ad aria. I cerchi non sono ancora definitivi, e il prototipo calza pneumatici estivi ad alte prestazioni forniti da Michelin.



Altri elementi interessanti includono le maniglie a filo con la carrozzeria, i finestrini privi di cornice e l’assenza del tergilunotto, una scelta già vista sulle versioni ibride e plug-in della GT Coupé. La linea del tetto ricorda da vicino la concept car Vision AMG, e tutto lascia pensare che si tratti di una berlina sportiva a cinque porte con portellone posteriore, fedele al layout liftback della gamma. All’interno, i paddle al volante suggeriscono la presenza di controlli per la frenata rigenerativa o per simulare cambi marcia virtuali, a beneficio dell’esperienza di guida.

I MOTORI

Sul fronte tecnico, restano ancora molte incognite. La piattaforma e la capacità del pacco batterie non sono state rese note, ma ci si attende un significativo passo avanti rispetto alla EQS AMG, che si ferma a 400 volt e 315 miglia di autonomia dichiarata (più di 500 chilometri). Il tutto grazie alla presenza della architettura a 800 volt, capace di garantire ricariche più rapide e una percorrenza maggiore.

Per quanto riguarda la potenza, la nuova elettrica dovrebbe superare ampiamente i 649 CV e 950 Nm della AMG EQS, che con la modalità Race raggiunge temporaneamente 751 CV e 1.020 Nm. Il segreto potrebbe risiedere nei motori elettrici sviluppati da YASA Limited, società inglese controllata da Mercedes. Ognuno di questi propulsori a flusso radiale pesa solo 24 kg e può erogare fino a 473 CV e 800 Nm. In configurazione dual motor si arriverebbe a 946 CV, ma un layout tri- o quad-motor potrebbe facilmente spingere la potenza a quota 1.000.

Resta da vedere se la futura AMG elettrica riuscirà a competere con la potentissima GT 63 S E Performance plug-in hybrid, che negli Stati Uniti parte da circa 200.000 dollari. Questa sviluppa 831 CV, 1.400 Nm e scatta da 0 a 97 km/h in 2,8 secondi, con una velocità massima di 317 km/h. La sfida è aperta.

