McLaren, alla Monterey Car Week porta la W1 e la 750S Le Mans

Presentata verso la fine dello scorso anno, la nuova McLaren W1 sarà presente il prossimo 16 agosto alla Monterey Car Week. La nuova supercar estrema, erede della F1 del 1993 e della P1 del 2013, che monta un motore ibrido da 1.275 CV, parteciperà alla manifestazione accanto alla McLaren 750S Le Mans e alla Artura Spider (in versione speciale con un’inedita livrea) rappresentando simbolicamente la visione del marchio tra passato, presente e futuro.

W1, 750S Le Mans e Artura Spider tra le protagoniste della Monterey Car Week

Al centro della scena ci sarà, ovviamente, la McLaren W1. Rappresenta il nuovoe segna un nuovo capitolo nella linea delle supercar “1” della casa di Woking. Spinta da un, la W1 è la McLaren più potente mai costruita. Secondo i dati ufficiali la W1 accelera fino a 300 km/h più velocemente della Speedtail e stacca la Senna di tre secondi al giro sul circuito di riferimento McLaren.

Al suo fianco debutterà anche la 750S Le Mans, una serie speciale pensata per celebrare i trent’anni dal trionfo di McLaren a Le Mans nel 1995. Il tributo alla leggendaria F1 GTR numero 59 si concretizza in una serie di scelte stilistiche mirate, a partire dalla colorazione Le Mans Grey, affiancata come opzione dal classico McLaren Orange. Esteticamente spiccano lo scoop sul tetto, i cerchi LM a cinque razze e l’aggressivo pacchetto MSO High Downforce Kit, che introduce uno spoiler posteriore rialzato in fibra di carbonio, uno splitter anteriore maggiorato e nuovi pannelli sottoporta verniciati con feritoie in nero lucido.

La presenza dell’Artura Spider completa il trio di modelli speciali per l’edizione 2025 della Monterey Car Week. L’esemplare è parte del progetto “States of Endurance", una traversata simbolica da costa a costa degli Stati Uniti che celebra, anche su strada, l’endurance e lo spirito della 24 Ore. La distanza tra Monterey e Miami richiama idealmente la durata della leggendaria gara francese. Le vetture coinvolte nel viaggio saranno l’Artura Spider, con livrea ispirata alla luce del giorno, e due 750S con grafiche dedicate rispettivamente all’alba e alla notte.



