Maserati fatica a vendere le sue elettriche: sconti fino a 50.000 dollari negli Stati Uniti

Maserati sta affrontando un momento molto delicato della sua storia. Le vendite sono in costante calo e serve un rilancio. Alla guida della Casa del Tridente è arrivato da poco Jean-Philippe Imparato che quindi avrà il compito di riportare in alto questa casa automobilistica. Sebbene il nuovo piano industriale non sia stato ancora ufficializzato, già sappiamo che Maserati ha rivisto la sua strategia di elettrificazione, tanto da aver bloccato lo sviluppo di alcuni nuovi modelli. Vi ricordate? La versione a batteria della MC20 non arriverà più. Il problema è che la Casa del Tridente fa pure fatica a vendere i modelli elettrici che ha già lanciato sul mercato che sono proposti a prezzi certamente importanti. A far capire meglio la situazione arriva una notizia interessante dagli Stati Uniti. Per smaltire le scorte, Maserati ha deciso di offrire sconti elevatissimi per l’acquisto delle sue elettriche sul mercato americano. Taglio di prezzo che può arrivare fino a 50.000 dollari.

MASERATI ELETTRICHE IN SALDO

Partiamo dalle GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore. Sul mercato americano, questi modelli si possono acquistare a partire da ben 200.295 dollari e 209.195 dollari. Adesso, entrambi questi modelli sono proposti con un incentivo di 50.000 dollari che quindi permette di andare a ridurre in maniera importante il costo delle due elettriche. Non sono invece previsti sconti per GranTurismo e GranCabrio con il motore V6 Nettuno derivato da quello della MC20. L’incentivo è riservato quindi alle versioni elettriche che Maserati fa molto più fatica a vendere.

La gli sconti non sono finiti. Infatti, Maserati ha anche ridotto i prezzi della Grecale Folgore, adesso offerta con uno sconto di 25.000 dollari sia sull’acquisto e sia sul leasing. Per la Grecale Modena a benzina è previsto un incentivo di 3.000 dollari ma si tratta di poca cosa rispetto allo sconto per il modello elettrico. Basterà questa strategia di sconti per incentivare la vendita delle Maserati elettriche? Lo scopriremo. Questa “offerta" sarà valida per tutto il mese di ottobre.