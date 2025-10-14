Elettronica in auto, quali sono le marche meno affidabili? Lo studio di Actronics

Il tema dell’affidabilità delle auto è da sempre molto dibattuto. Alcune auto possono essere bellissime, ma nascondere problematiche che complicano la vita dei loro proprietari. Oggi poi le vetture sono sempre più farcite di elettronica tanto da essere dei veri e propri computer su 4 ruote. Dunque, veicoli sempre più complessi e con un numero sempre più crescente di componenti che possono creare problemi. Quali sono le marche di auto che portano i clienti a trascorrere più tempo in officina? A provare a fare chiarezza ci ha provato Actronics, un’azienda specializzata nella revisione di componenti elettronici per automobili, come moduli ABS, centraline motore e cruscotti.

NON È UNA CLASSIFICA ASSOLUTA

Analizzando migliaia di interventi nei garage partner, l’indagine mette in fila i marchi auto che vengono più riparati in Italia. Attenzione, però, va fatta una doverosa precisazione. Actronics come detto si occupa di interventi che riguardano l’elettronica e quindi lo studio non fornisce dati sulle riparazioni che possono riguardare motore, cambio, sospensioni ed altro. Dunque, la classifica dell’indagine non può essere vista come assoluta ma relativa piuttosto all’affidabilità dell’elettronica. Non comunque una classifica da poco perché come detto all’inizio, oggi le moderne vetture sono sempre più ricche di tecnologia. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio cosa ci racconta questo studio.

FORD AL PRMO POSTO…. FIAT SESTA

L’indagine come detto riguarda il mercato italiano. La marca che porta di più i clienti nelle officine? Stando allo studio si tratterebbe di Ford con quasi un quarto (25,39%) delle riparazioni effettuate nei centri di assistenza. Lo ripetiamo ancora, non significa che Ford non sia un marchio affidabile in senso assoluto. Come racconta anche lo studio, significa che modelli come la B-Max, C-Max, Fiesta, Kuga o Focus presentano frequentemente problemi elettronici su specifici componenti (moduli ABS/ESP, cruscotti). A seguire, ma ad una certa distanza, Volkswagen e Mercedes. Subito dopo, troviamo Opel (11,95%) e Audi (7,04%). Da osservare la presenza di FIAT in sesta posizione.