Lancia Ypsilon HF, Miki Biasion collaborerà allo sviluppo

Nel 2025 arriverà sul mercato la nuova Lancia Ypsilon HF, versione ad alte prestazioni della nuova Ypsilon elettrica. Vettura che potrà contare su 240 CV e su di una serie di soluzioni tecniche che permetteranno di renderla molto più efficace tra le curve. Stando a quanto anticipato dal costruttore, sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Inoltre, poggerà sulla piattaforma Perfo-eCMP che sarà alla base della nuova Abarth 600e.

Sempre il prossimo anno arriverà anche la Lancia Ypsilon Rally 4 HF che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo del Rally. Sarà dotata di un un motore endotermico 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV. Trazione anteriore, con differenziale autobloccante meccanico, mentre il cambio sarà un manuale a cinque rapporti.

A quanto pare, allo sviluppo di entrambe queste vetture collaborerà Miki Biasion, il pilota italiano di Rally più vincente di tutti i tempi, che ha contribuito a fare di Lancia il marchio che ha vinto di più nella storia di questo sport. La sua esperienza sarà dunque fondamentale per sviluppare questi due nuovi modelli.

Sono molto onorato di poter supportare il Team prodotto Lancia per la regolazione dell’assetto e dell’handling della Ypsilon HF, offrendo un vero e proprio piacere di guida sportivo a chi la guiderà e di lavorare con il Team Stellantis Motorsport per affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF: assetto, frenata e calibrazione motore. Spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie, la Lancia delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!

MIKI BIASION E LANCIA

La casa automobilistica racconta che Biasion aveva esordito con i colori Lancia al volante della Rally 037 Gr. B. nel 1983, anno in cui affronta e vince il campionato italiano e quello europeo. Dal 1986 corre esclusivamente rally validi per il mondiale: il primo anno guida la Delta S4, che porta al successo in Argentina. Nella stagione successiva i risultati migliorano ulteriormente e nel 1988, con 5 vittorie, conquista il suo primo titolo mondiale con la Delta Integrale Gr. A. Nel 1989 entra nel novero dei bis-campioni del mondo, mentre in entrambi gli anni Biasion vince anche il Safari Rally in Africa, l'unico italiano ad essere riuscito nell’impresa.