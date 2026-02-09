Queste lampadine OSRAM in offerta promettono un 220% in più di luminosità

Guidare di notte o in giornate particolarmente nuvolose, specialmente su strade sprovviste di un’adeguata illuminazione, è un rischio e un fastidio per la vista. In questi casi si riduce la percezione degli ostacoli e si allungano i tempi di reazione. Il problema è che in molti casi le lampadine di serie sulle auto, per quanto a norma, dopo qualche anno perdono di efficienza. Con la resa luminosa che inizia a calare senza che il conducente se ne accorga immediatamente. Per chi vuole migliorare la visibilità senza interventi complessi esistono soluzioni basate su lampade alogene ad alta prestazione. Tra queste ci sono le OSRAM NIGHT BREAKER 220, in offerta su Amazon a meno di 25€.

Più luce, più sicurezza, più comfort

Le OSRAM NIGHT BREAKER 220 sono sviluppate con l’obiettivo di aumentare la quantità di luce proiettata sull’asfalto, ottenere un fascio più esteso e migliorare la percezione dei dettagli ai bordi della carreggiata.

L’incremento della luminosità deriva da una combinazione di filamento ottimizzato, pressione interna del gas e geometria migliorata del bulbo. Questi elementi permettono di produrre fino al 220% di luce in più rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa, proiettando un fascio che può raggiungere i 150 metri. La tonalità risulta anche più bianca, con un valore che supera di circa il 20% la media delle lampadine standard. Questo aiuta a distinguere meglio la segnaletica e gli elementi dell’ambiente circostante, riducendo l’affaticamento visivo quando si guida di notte.

Con una spesa minima si possono ottenere significativi benefici sia per la sicurezza che per il comfort alla guida. Così che utilizzare l’auto di notte o quando piove, non sia più un pericolo o un motivo di preoccupazione.