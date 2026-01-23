Larte Design porta il kit Largenda sulla Lamborghini Urus SE all’insegna della fibra di carbonio

Come apparirebbe una Lamborghini Urus SE con un massiccio utilizzo della fibra di carbonio? Una domanda simile probabilmente se la saranno posta i preparatori di Larte Design, azienda russa specializzata in body kit per supercar e modelli di lusso. Dopo quanto visto sulla Lamborghini Urus, Larte Design torna a lavorare su un modello del marchio di Sant’Agata Bolognese proponendo il kit Largenda. Il risultato è un pacchetto che modifica profondamente la presenza su strada del SUV senza troppe esagerazioni.

Come cambia esteticamente

Il kit Largenda prevede un insieme di componenti in fibra di carbonio che ridisegna ogni zona della carrozzeria. La trasformazione riguarda la parte anteriore, dove compaiono prese d’aria più nette e uno splitter più affilato, ma si sposta rapidamente verso il cofano in carbonio, che introduce un linguaggio più tecnico. La zona laterale segue la stessa impostazione. Le arcate dei passaruota assumono un profilo più marcato, gli specchi si rivestono di superfici scolpite e i cerchi forgiati rafforzano l’idea di un intervento coerente. Il posteriore è il punto in cui il kit si mostra con maggiore decisione. La silhouette della Urus SE guadagna un nuovo spoiler sul tetto, un’ulteriore appendice sul portellone e un diffusore completamente ridisegnato. Due luci verticali inserite nella parte bassa richiamano soluzioni viste sulle monoposto e creano una firma luminosa insolita per un SUV.

Le diverse finiture permettono di intervenire sul carattere estetico della vettura. L’effetto può essere più tecnico (giocando con le texture lucide e opache) oppure orientato verso una continuità cromatica (grazie agli elementi verniciati in tinta). C’è poi una soluzione intermedia. È quella che lascia intravedere parti a vista in contrasto con le zone colorate. L’efficacia della personalizzazione emerge chiaramente dai rendering. Alcune configurazioni puntano su tinte estreme come il nero opaco con dettagli rosa o l’accoppiata nero e turchese.

Nessuna novità sotto il cofano

La parte tecnica rimane invece invariata. Il V8 biturbo da 4,0 litri continua a lavorare insieme al motore elettrico integrato nel cambio. La potenza combinata raggiunge i 789 CV, sostenuta da una batteria da 25,9 kWh che garantisce una percorrenza elettrica utile per gli spostamenti a zero emissioni. La decisione di non toccare la meccanica conferma la filosofia del kit Largenda. L’obiettivo è ampliare l’identità visiva della Lamborghini Urus SE. Farlo però non significa per forza interferire con un sistema già complesso e pensato per offrire prestazioni elevate. La filosofia di Larte Design è proprio questa. Non punta all’estetica fine a sé stessa, ma a soluzioni che permettano all’Urus SE di cambiare carattere senza perdere la sua identità.