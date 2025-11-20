Tutto il necessario per la manutenzione della Fiat Panda oggi in offerta a meno di 50€

La Fiat Panda continua a essere una delle auto più vendute in Italia e sono quindi tanti coloro che hanno la necessità di effettuare il tagliando. Un’operazione fondamentale per garantire la durata e l’efficienza della vettura e che non va trascurata, ma eseguita regolarmente in base ai chilometri percorsi o al tempo trascorso. Per chi preferisce occuparsi del tagliando in autonomia, magari risparmiando qualcosa sulla mano d’opera, può trovare in questo kit completo di filtri, candele di accensione e olio motore, un’opportunità molto interessante. Anche perché grazie al codice NOVEMBRE25, il kit costa solamente 42.29€.

Cosa comprende il kit per il tagliando della Panda

Il kit in offerta su eBay è compatibile con le versioni da 60 CV e 69 CV della Fiat Panda 169 con motore 1.2 e comprende:

filtro aria Champion

filtro abitacolo Champion

filtro olio Champion

4 candele Magneti Marelli

3 litri di olio Repsol 10W-40

Si tratta di un kit completo e pronto all’uso da utilizzare per la manutenzione fai-da-te, evitando di acquistare singolarmente ogni componente e con la certezza della compatibilità. Sia i filtri che le candele e anche l’olio motore sono compatibili con le specifiche tecniche della Fiat Panda 169 con motore 1.2 nelle versioni da 60 CV e 69 CV. Inoltre l’utilizzo dell’olio Repsol 10W-40 protegge il motore nelle diverse condizioni di utilizzo, anche a basse temperature. L’acquisto di questo kit è quindi un’occasione con l’arrivo del freddo per effettuare il tagliando della propria auto e affrontare i prossimi mesi in tranquillità.

Scegliere un kit del genere significa risparmiare tempo, avere tutti i componenti già pronti all’uso e ridurre il rischio di errori. Un piccolo investimento per prendersi cura della propria auto, allungarne la vita e viaggiare in sicurezza.