Jeep Wrangler, per dormire sotto le stelle ecco una speciale tenda da tetto

Per chi ama il campeggio e la vita all’aria aperta, all’Overland Expo West di Flagstaff, Jeep Performance Parts (JPP) ha presentato una soluzione interessante per poter passare la notte sotto le stelle a bordo della Jeep Wrangler. Si tratta del concept ARTT (Awning and Rooftop Tent), cioè una tenda da tetto dedicata espressamente a questo fuoristrada. Al momento, come fa intuire il nome, si tratta di un concept e non sappiamo se e quando sarà prodotto ma intanto, Stellantis valuterà l’interesse da parte degli utenti.

AL CAMPEGGIO CON LA JEEP WRANGLER

Questo concept di tenda da campeggio è stato creato in collaborazione con Dometic per offrire un sistema completo, leggero, compatto e di alta qualità. Secondo Jeep, le tende da tetto piacciono, tuttavia la loro scarsa aerodinamica una volta chiuse ed il peso aggiuntivo sopra il tetto possono rappresentare un problema. Il concept ARTT si caratterizza per disporre di un guscio in carbonio e si installa sul tetto della Wrangler senza la necessità di dover disporre delle classiche barre portatutto, andando così a risparmiare peso e migliorare l’aerodinamica. Oltre alla tenda da tetto dove poter inserire un materasso matrimoniale, questa soluzione integra anche una seconda tenda che si apre a 270 gradi per care un ambiente protetto attorno al fuoristrada. Particolarità, da dentro la Warngler sarà possibile accedere direttamente all’interno della tenda rimuovendo i pannelli del tetto del fuoristrada. Incluso nel pacchetto anche una comoda scaletta per poter accedere alla tenda.



Il concept ARTT è stato sviluppato nell’ambito del programma Stellantis Star*Up, un incubatore di idee dedicato ai dipendenti Stellantis. Questa particolare tenda da tetto è stata realizzata espressamente per la Jeep Wrangler a 4 porte e nelle immagini condivise direttamente dalla casa automobilistica la vediamo installata sul concept Jeep Wrangler 4xe Sunchaser, recentemente presentato all’Easter Jeep Safari 2025 a Moab, nello Utah. Questo particolare accessorio arriverà un giorno a disposizione degli amanti del campeggio? Non si può fare altro che attendere novità direttamente dalla casa automobilistica.