Hyundai Ioniq 6: stile e benessere grazie all'esclusiva illuminazione interna

Concentration , una combinazione di blu e verde studiata per migliorare la concentrazione;

Healing Forest , una combinazione di giallo e verde che fornisce un senso di quiete;

Wonderful Day , un abbinamento di rosso e oro utile per aumentare la vitalità;

Mind Care , una combinazione tra rosa e viola che alleviare l'ansia e riduce lo stress;

Meditation, una miscela di colori blu in grado di creare un'atmosfera meditativa;

Creative Moment, una combinazione di turchese e verde che ha lo scopo di ispirare i passeggeri. Il sistema di illuminazione include poi la funzione Welcome Lighting sul volante, che dà il benvenuto al conducente quando sale a bordo, e la luce d'atmosfera della console centrale basata su 32 smart LED che funzionano secondo alcuni scenari preimpostati, ovvero Benvenuto, Riconoscimento vocale, EV Ready e Arrivederci. GAMMA HYUNDAI IONIQ 6

La Hyundai Ioniq 6 è proposta sul mercato in varie versioni e configurazioni di motore. Parlando di allestimenti, la base è rappresentata dalla versione Progress seguita dalla Innovation, mentre al vertice della gamma c’è la Evolution che si pone come la proposta più ricca, tanto da includere di serie i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense, i cerchi in lega da 20 pollici, i sedili in pelle con funzione di memoria, di riscaldamento e ventilazione, oltre al supporto lombare, all’Head-Up Display, al volante riscaldato dotato di 4 luci a LED (Vehicle to Drive Interaction) e all’impianto audio di alta qualità firmato Bose a 8 canali, subwoofer e amplificatore.

Sotto l’aspetto tecnico Hyundai propone invece la Ioniq 6 nella configurazione base 53 kWh RWD, ovvero con batteria da 53 kWh e trazione posteriore disponibile solamente in allestimento Progress. Salendo c’è invece la versione dotata di batteria da 77,4 kWh che può essere abbinata alla trazione posteriore in tutti e tre gli allestimenti disponibili, mentre la stessa batteria con trazione integrale è acquistabile esclusivamente nel più ricco allestimento Evolution.

I prezzi della berlina elettrica Ioniq 6 vanno dai 47.850 euro della 53 kWh RWD Progress fino ai 62.750 euro della variante 77.4 kWh AWD Evolution. In mezzo c’è la 77.4 kWh RWD Innovation proposta a 55.700 euro.