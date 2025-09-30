La nuova Jeep Recon 4xe 2026 sta arrivando: tutto quello che sappiamo sul fuoristrada elettrico

Il suo debutto è atteso entro la fine dell’anno. Parliamo della nuova Jeep Recon 4xe, un fuoristrada elettrico, che adesso è stata nuovamente intercettata su strada durante i test in quello che probabilmente è l’allestimento Moab. Dopo la presentazione prevista per la fine del 2025, bisognerà poi probabilmente attendere i primi mesi del 2026 per vedere questo fuoristrada elettrico su strada. Jeep non ha mai nascosto più di tanto lo sviluppo di questo modello. Addirittura, la vettura ha fatto una breve apparizioni pure all’interno dello spot Jeep per il Super Bowl. Il lancio ufficiale si sta avvicinando e quindi la casa automobilistica sta probabilmente intensificando il lavoro di test su strada.

UN VERO FUORISTRADA

Il nuovo muletto presenta un camuffamento molto limitato e quindi è possibile già farsi un’idea abbastanza precisa di come sarà il modello di produzione. Davanti, la classica griglia a 7 feritoie è stata coperta, mentre dietro si vede un po’ di camuffamento a livello dei montanti. Dell’aspetto del fuoristrada si sa già molto da tempo e quindi Jeep non ha particolare interesse a nasconderlo. Non si vede il badge della casa automobilistica ma è normale dato che si tratta di un prototipo per i test. Sebbene questo modello non andrà a sostituire la Wrangler, Jeep ha affermato che la Recon disporrà di alcune caratteristiche che oggi troviamo proprio sulla Wrangler. Tutto questo perché la casa automobilistica ha più volte ribadito che la Recon sarà una vera Jeep, in grado di offrire le stesse capacità in off-road dei suoi modelli endotermici.

Per esempio, come raccontato in passato da Jeep, il fuoristrada disporrà della tecnologia degli assali e-locker, di protezione sottoscocca e di pneumatici specifici per l’off-road. Saranno poi resi disponibili diversi pacchetti aggiuntivi che permetteranno di personalizzare il fuoristrada per renderlo adatto a poter percorrere davvero ogni tipo di strada. Recon sarà il terzo modello 100% elettrico di Jeep dopo Avenger e Wagoneer S.

MOTORI?

Della meccanica ancora si sa molto poco. La nuova Jeep Recon 4xe dovrebbe poggiare sulla piattaforma STLA Large del Gruppo Stellantis. C’è chi specula che i powertrain possano essere i medesimi di quelli della Jeep Wagoneer S e cioè un doppio motore per una potenza di circa 600 CV. Sarà davvero così? Ci sarà modo di scoprirlo nel corso dei prossimi mesi. Il debutto si avvicina e presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli. Quanto potrebbe costare? C’è chi specula che si potrebbe partire, in America, da circa 60 mila dollari (poco più di 51 mila euro al cambio).



