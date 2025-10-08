IONITY, nuovi abbonamenti per la ricarica Power 365 e Motion 365: prezzi e cosa offrono

IONITY rivede gli abbonamenti per ricaricare presso le sue stazioni ultrafast. Infatti sono stai annunciati i nuovi piani Power 365 e Motion 365 che assicurano ai clienti l’accesso per 12 mesi alle “migliori tariffe che IONITY è in grado di offrire“. Inoltre, questi piani sono in offerta fino a 6 novembre 2025. Questo significa poterli sottoscrivere con un canone ridotto di circa il 17%. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa offrono i nuovi abbonamenti per la ricarica di IONITY.

I NUOVI ABBONAMENTI IONITY

IONITY offre innanzitutto “Power 365” pensato per chi fa un regolare utilizzo della rete IONITY tutto l’anno. A fronte di un canone annuo di 119,99 euro (in promozione a 99,99 euro), sarà possibile ricaricare a 0,47 euro a kWh. C’è poi “Motion 365″ per chi fa un uso meno frequente della rete IONITY. In questo caso il canone annuo scende a 59,99 euro (in promozione a 49,99 euro) e sarà possibile rifornire di energia a 0,57 euro a kWh. Tutti i piani IONITY includono l’accesso a oltre 5.000 punti di ricarica ultrafast con una potenza fino a 400 kW in 23 Paesi europei.

IL CONFRONTO CON I VECCHI PIANI

Di fatto, Power 365 e Motion 365 vanno a sostituire i piani Passport Power e Passport Motion. Anche i vecchi abbonamenti permettevano di accedere ad un costo a kWh di 0,47 euro e 0,57 euro. Nulla cambia da questo punto di vista. C’è un risparmio, invece, per quanto riguarda il costo dell’abbonamento. I vecchi piani erano infatti mensili. Passport Power prevedeva un canone di 11,99 euro al mese che significa 143,88 euro in un anno. L’abbonamento annuale permette quindi un certo risparmio che diventa ancora maggiore per chi sottoscriverà il nuovo piano tariffario con il prezzo agevolato entro il 6 novembre

Passport Power: 11,99 euro al mese -> 143,88 euro all’anno

Power 365: 119,99 euro, in promo a 99,99 euro all’anno

Di contro, con il nuovo abbonamento si è obbligati a sottoscrivere un piano annuale. Discorso molto simile con Passport Motion che prevede un canone mensile di 5,99 euro che significa 71,88 euro all’anno.

Passport Motion: 5,99 euro al mese -> 71,88 euro all’anno

Motion 365: 59,99 euro, in promo a 49,99 euro all’anno

LE ALTRE TARIFFE

Presso le colonnine IONITY si paga anche con la normate tariffa a consumo. 0,85 euro a kWh utilizzando l’app IONITY GO o 0,89 euro a kWh utilizzando una carta di credito/debito.