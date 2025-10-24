Cerca

Questo è un dispositivo imperdibile per comunicare in sicurezza con gli altri motociclisti

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 24 ott 2025

Restare in contatto mentre si guida la moto è ormai una necessità, sia per motivi di sicurezza che per comfort. Che si tratti di seguire le indicazioni del navigatore, rispondere a una chiamata o ascoltare musica durante un lungo tragitto, avere un interfono affidabile e facile da usare fa la differenza. È uno di quei dispositivi su cui anche l’evoluzione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale si sta concentrando, a conferma di uno strumento particolarmente utile e comodo.

Per chi cerca un dispositivo compatto, discreto, efficiente e completo nelle funzionalità può fare riferimento al Midland BT Mini. Pensato per essere installato rapidamente su qualsiasi casco integrale o modulare, questo interfono offre tutto ciò che serve per comunicare in sicurezza, oggi è in offerta ed è possibile pagarlo quasi la metà.

Tutto quello che serve per un viaggio comodo e sicuro

Il BT Mini è progettato per dialogare con altri dispositivi Bluetooth in modo semplice e immediato. Una delle caratteristiche più apprezzate di questo modello è la funzione Universal Intercom che permette la comunicazione anche con interfoni di marche diverse. Per chi viaggia in gruppo è un elemento fondamentale così da non avere alcun tipo di limitazione. Inoltre supporta connessioni one-to-one fino a 4 motociclisti e include la funzione di condivisione della musica con il passeggero, così da rendere il viaggio più piacevole anche per chi è seduto dietro.

Compatto, leggero e con un design moderno, il Midland BT Mini è dotato di comandi intuitivi e facilmente accessibili, anche quando si utilizzano i guanti. Una volta installato, il dispositivo scompare all’interno del casco, lasciando libera la visuale e senza interferire con il comfort.

Nella confezione sono inclusi due speaker RCF da 40 mm, il microfono a filo per i caschi integrali, il microfono a braccetto per quelli modulari, il cavo USB-C, un pad in velcro e i supporti adesivi per il fissaggio. In questo modo è possibile adattarlo con facilità a qualsiasi tipologia di casco, senza bisogno di attrezzi particolari o modifiche.

Che si tratti di un viaggio lungo o di un tragitto urbano quotidiano, un interfono come questo migliora di molto l’esperienza alla guida e anche la dimensione comunitaria e di condivisione con gli altri motocilisti.

Acquista l'interfono Midland BT Mini con il 48% di sconto

Con l’offerta di oggi si ha la possibilità di acquistare il Midland BT Mini con il 48% di sconto. Un’opportunità da non sottovalutare per avere ogni giorno a disposizione un dispositivo utile e comodo per ogni tragitto in sella alla propria motocicletta.

