Hyundai prepara la Tucson N: 300 CV e motore ibrido

Hyundai sta lavorando alla nuova generazione della Tucson che si caratterizzerà per un look tutto nuovo, con forme più squadrate che richiamano un po’ quelle della Santa Fe. Abbiamo già visto alcune foto spia del nuovo SUV e, a quanto pare, sembra che ci saranno sorprese dato che la casa automobilistica coreana porterà al debutto anche una più sportiva Tucson N. I colleghi inglesi di Auto Express hanno infatti avuto modo di parlare con Joon Woo Park, vicepresidente di Hyundai N che ha confermato ancora una volta che l’azienda non si concentrerà solamente su sportive elettriche. Ci saranno infatti modelli che disporranno di motorizzazioni ibride e il primo sarà proprio la nuova Hyundai Tucson N.

UNA SPORTIVA CON CUORE IBRIDO

Ovviamente è troppo presto per sapere come sarà davvero la versione più sportiva del SUV ma sotto al cofano pare che ci sarà un motore benzina di 1,6 litri di nuova generazione abbinato ad un sistema ibrido. La potenza massima dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 CV per offrire alla Tucson N prestazioni interessanti e far divertire chi si metterà alla sua guida. Si specula che potrebbe esserci pure un secondo motore elettrico sull’asse posteriore per poter disporre della trazione integrale. Si tratterà comunque di un sistema ibrido differente rispetto a quello proposto su altre vetture Hyundai come fa ben capire Joon Woo Park.

L’ibrido sui modelli tradizionali è configurato per ricercare la massima efficienza. Sui modelli N la strategia sarebbe differente e cioè ottenere le massime prestazioni possibili. La nuova Hyundai Tucson N diventerà il punto di partenza di una nuova strategia per i modelli N. La stessa unità ibrida, con tutti gli aggiustamenti del caso, potrebbe poi trovare posto sotto al cofano di altri nuovi modelli N. Si parla della Kona e soprattutto dei modelli i20 e i30. Insomma, pare evidente che Hyundai stia lavorando a qualcosa di interessante per proporre versioni più sportive e divertenti da guidare dei suoi modelli, senza per forza dover puntare tutto solamente sulle versioni elettriche. Non rimane che attendere maggiori informazioni.