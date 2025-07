Hyundai Kona 2025, la gamma si rinnova: allestimenti e prezzi

La gamma di Hyundai Kona si rinnova con l’introduzione del nuovo Model Year 2025. Il SUV continua ad essere proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche per poter rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Con il nuovo Model Year, la casa automobilistica ha rivisto la struttura della gamma della Kona per offrire ancora maggiore chiarezza nella configurazione e una migliore dotazione di serie.

HYUNDAI KONA 2025: GLI ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTO XTECH

Adesso, Hyundai Kona 2025 (benzina e ibrida) può essere scelta negli. In particolare, il nuovo allestimento Business è stato pensato appositamente per rispondere alle esigenze dei professionisti.

Disponibile con le motorizzazioni benzina 1.0 T-GDI 100CV e 1.6 Full-Hybrid 129 CV, offre di serie, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici pollici, luci diurne e di posizione a LED anteriori e posteriori, oltre che sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. All’interno dell’abitacolo troviamo volante in pelle, smart key e start button, climatizzatore automatico sulle versioni con cambio automatico a doppia frizione o Full Hybrid, quadro strumenti LCD da 12 pollici e display touchscreen TFT LCD da 12.3 pollici con Navigatore, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti OTA, servizi telematici Bluelink e servizi LIVE.

Completano la dotazione di serie i sistemi inclusi in Hyundai Smart Sense, tra cui il Forward Collision Assist (FCA) con il rilevamento di auto, pedoni e ciclisti, gli assistenti al mantenimento della corsia (LKA e LFA), l’assistente intelligente dei limiti di velocità (I.S.L.A.) e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (DAW).

ALLESTIMENTO BUSINESS

Disponibile con le motorizzazioni benzina, Mild-Hybrid e Full-Hybrid, aggiunge alla dotazione di serie cerchi in lega da 17 pollici (18 pollici sulle versioni Full-Hybrid), quadro strumenti Supervision da 12.3 pollici TFT LCD, sensore pioggia, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, caricatore wireless per smartphone e sedile guidatore con supporto lombare elettrico.

ALLESTIMENTI N LINE ED EXCELLENCE

Il primo è pensato per chi cerca un look sportivo: si può avere con powertrain benzina 1.6 T-GDI DCT da 138 CV o in versione Full-Hybrid 1.6 GDI HEV DCT da 129 CV, e propone dettagli esclusivi come il design esterno ispirato al mondo del motorsport con passaruota in tinta carrozzeria, cerchi da 18 pollici N Line, interni dedicati, pedaliera in metallo e finiture sportive, oltre all’iconica firma luminosa LED Seamless Horizon Lamp.

Il secondo è invece pensato per chi cerca una maggiore caratterizzazione verso lo stile e la tecnologia. Disponibile nelle stesse motorizzazioni benzina 1.6 T-GDI DCT e Full-Hybrid, si distingue per la presenza di serie di cerchi in lega da 18 pollici, Seamless Horizon Lamp, fari anteriori Full LED Wide-Projection, ulteriori dotazioni in ambito ADAS e per il sistema audio premium Bose.

KONA ELETTRICA

Hyundai KONA è disponibile in Italiacon due powertrain differenti: il primo da(380 km di autonomia) e il secondo da(510 km autonomia).

Il listino si apre con l’allestimento Exclusive, già molto completo e disponibile con entrambi i tagli di batteria, mentre al vertice della gamma si posiziona l’allestimento N Line, ancora più ricco e con tutto il carattere del design più sportivo.

PREZZI

Quanto costa la nuova gamma della Hyundai Kona 2025 in Italia? Si parte da 26.700 euro