Geely: l'ambizione globale passa per l'Europa con il nuovo SUV Galaxy M9

Geely Auto ha presentato ufficialmente la propria strategia globale denominata “Five by Five”, un piano industriale strutturato per consolidare la presenza del marchio a livello internazionale e promuovere un’innovazione tecnologica trasversale. La casa automobilistica cinese, parte del colosso Geely Holding Group, ha colto l’occasione per svelare anche il Galaxy M9, SUV ibrido di fascia alta.

La strategia “Five by Five" si articola in cinque pilastri fondamentali che toccano ogni aspetto dello sviluppo automobilistico: design, ricerca e sviluppo, test, soluzioni energetiche e intelligenza artificiale. La rete internazionale su cui si basa il piano include cinque centri di stile (tra cui Milano, Shanghai e Göteborg), cinque poli di R&D (da Hangzhou a Coventry), cinque aree di collaudo (con 16 strutture operative, tra cui quella recentemente inaugurata a Francoforte) e cinque linee di propulsione sostenibile, che vanno dall’elettrico puro all’ibrido, fino al metanolo e alla sostituzione batterie.





LE PRIME PAROLE

Completa il quadro una suite di tecnologie smart supportate da aziende del gruppo come StepStar, SiEngine e Geespace, impegnate nello sviluppo di ecosistemi di mobilità intelligente.

Secondo Jerry Gan, CEO di Geely Auto Group, il progetto rappresenta l’evoluzione naturale di quasi trent’anni di attività nel settore automotive. “Stiamo costruendo un’infrastruttura globale per sostenere una crescita sostenibile e tecnologicamente avanzata”, ha dichiarato.



CON L’AIUTO DELL’ELETTRONE

A testimonianza concreta di questa ambizione, Geely ha mostrato al pubblico europeoche incarna la nuova visione del marchio. Basato sulla piattaforma modulare GEA Evo, il veicolo propone un’abitabilità interna significativa (lunghezza interna di 3,7 metri e altezza di 1,3 metri), con otto modalità di regolazione dei sedili e una vocazione al comfort tipica del segmento premium.

Sotto il profilo tecnico, il Galaxy M9 adotta il sistema Thor EM-P Super-Hybrid, abbinato alla nuova piattaforma di calcolo AI Cloud 2.0, che consente consumi dichiarati pari a 4,8 litri per 100 chilometri. Le prestazioni non sono da meno: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi. Il telaio digitale AI e il pacchetto di assistenza alla guida G-Pilot H5 contribuiscono a garantire un comportamento su strada equilibrato, con un’interazione avanzata tra conducente e veicolo.



Il sistema ADAS di ultima generazione e la valutazione di sicurezza a cinque stelle posizionano il SUV come un nuovo riferimento nel panorama globale del segmento. Anche l’abitacolo riflette questa impostazione tecnologica, grazie a uno, pensato per migliorare l’esperienza utente in ogni condizione di guida.