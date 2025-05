Furti moto e scooter 2024: i modelli più rubati e le regioni più a rischio

Purtroppo, anche nel 2024 il furto di veicoli in Italia ha continuato a crescere visto che complessivamente ne sono state sottratti 136 mila. Questa attività criminale non tocca, però, solamente il mondo delle 4 ruote. Infatti, riguarda da vicino anche moto e scooter come ha messo bene in evidenza il “Dossier sui Furti di veicoli 2025”, elaborato da LoJack Italia.

MOTO E SCOOTER: QUASI 32 MILA MEZZI SOTTRATTI

I numeri sono decisamente importanti. Lo scorso anno sono stati sottratti 31.713 mezzi, un dato in linea con quello dell’anno precedente che conferma, comunque, che moto e scooter siano comunque di grande interesse per i malviventi. Secondo il rapporto, dei mezzi rubati, solo il 43% è stato poi recuperato. Dunque, quasi 18 mila due ruote sono sparite nel nulla, andando così ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio usati o quello dei furti su commissione per un successivo instradamento in altri Paesi, soprattutto verso quelli dell’Est Europa.

LE REGIONI PIÙ COLPITE DAI FURTI

Quali sono le regioni italiani in cui sono avvenuti più furti di moto e scooter nel 2024? Secondo il rapporto, il “primato” va a Lazio e Campania, rispettivamente con 6.419 e 6.008 sottrazioni, seguite da Sicilia (4.820) e Lombardia (4.397). La Puglia dove invece c’è una forte incidenza di furti di vetture, mostra una situazione più “tranquilla” per le due ruote con 1.407 furti.

I MODELLI PIÙ RUBATI

Quasi sono i modelli più “desiderati" dai malviventi? La top 5 ha visto consolidarsi ulteriormente il primato assoluto dell’Honda SH (8.050 unità nel 2024, 1 moto/scooter rubata su 4 è SH, in aumento rispetto alle 7.226 unità del 2023), seguita dal Piaggio Liberty (2.757, nuovamente in crescita); Aprilia Scarabeo (1.913) e Kymco Agility (1.729) hanno scavalcato la Piaggio Vespa (1.559), al terzo e quarto posto. In forte aumento anche i furti di Yamaha T-Max (1.415), i cui proprietari solo nel 32% dei casi, dopo il furto, sono riusciti a riabbracciare il proprio mezzo.