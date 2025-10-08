FIAT Topolino e Iren insieme per la mobilità elettrica, le offerte dedicate: come funzionano
Sconto di 1.000 euro per l’acquisto di una FIAT Topolino riservato ai clienti Iren; per i clienti Topolino un bonus per le offerte Luce
FIAT Topolino la conosciamo bene ed è una microcar elettrica che in Italia piace molto. Per questo modello omologato come un quadriciclo leggero e quindi guidabile dai 14 anni con patente AM, arriva una promozione frutto di una partnership tra FIAT e Iren Luce Gas. Inoltre, fino a fine ottobre, una FIAT Topolino sarà in esposizione presso lo store Iren di Piazza Raggi 6, a Genova, e a seguire in altri sportelli nei territori del Gruppo. In che consistente questa partnership?
L’OFFERTA
Stando a quanto raccontato, i clienti Iren Luce Gas potranno accedere a offerte dedicate per l’acquisto della microcar, e per chi è già cliente Topolino, soluzioni vantaggiose che integrano energia green e servizi di ricarica. Più nello specifico, per i clienti Iren è previsto uno sconto di 1.000 euro per l’acquisto di Topolino mentre, chi ha già acquistato Topolino e diventa nuovo cliente Iren, potrà sottoscrivere un’offerta luce a prezzo fisso esclusiva e ricevere 150 euro di bonus che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di Topolino. Questi i dettagli:
Nei primi 12 mesi di fornitura il Cliente riceverà mensilmente in bolletta 12 bonus da 12,5 euro ciascuno, che corrispondono mediamente alla spesa annuale per ricaricare la Topolino e percorrere oltre 5.000 km (considerato il costo complessivo euro/kWh di cui all’offerta ed un consumo medio di 8 kWh ogni 100 km). Se il contratto cessa prima dei 12 mesi di fornitura, i bonus restanti non verranno erogati. Offerta a prezzo fisso a Fasce F0 0,141 euro/ kWh – F1 0,160 euro/ kWh – F2 0,150 euro/ kWh – F3 0,115 euro/ kWh + costi di commercializzazione 13 euro al mese.
Inoltre, Iren attiverà inoltre un numero verde dedicato attraverso il quale i clienti potranno ricevere supporto per completare l’acquisto della Topolino sui canali digitali, ottenere informazioni sull’offerta Luce abbinata ed essere indirizzati al servizio di assistenza per la sottoscrizione dell’offerta. È possibile accedere alle offerte recandosi presso la rete dei concessionari FIAT e presso gli store Iren coinvolti nel progetto.
I clienti Iren che acquisteranno la Topolino approfittando di uno sconto di 1.000 euro potranno accedere alla seguente offerta finanziaria. Ricordiamo che il quadriciclo elettrico costa 9.890 euro.
Anticipo 4.145 euro – Importo Totale del Credito 4.745 euro. L’offerta include il servizio. Importo Totale Dovuto 5.779euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 250 euro, Interessi 688 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 12,49 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 24 rate come segue: n° 23 rate da 39 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 4.869,8 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 6,99%, TAEG 11,37%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro / km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 10.000 km.