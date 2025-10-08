FIAT Topolino e Iren insieme per la mobilità elettrica, le offerte dedicate: come funzionano

FIAT Topolino la conosciamo bene ed è una microcar elettrica che in Italia piace molto. Per questo modello omologato come un quadriciclo leggero e quindi guidabile dai 14 anni con patente AM, arriva una promozione frutto di una partnership tra FIAT e Iren Luce Gas. Inoltre, fino a fine ottobre, una FIAT Topolino sarà in esposizione presso lo store Iren di Piazza Raggi 6, a Genova, e a seguire in altri sportelli nei territori del Gruppo. In che consistente questa partnership?

L’OFFERTA

Stando a quanto raccontato, i clienti Iren Luce Gas potranno accedere a offerte dedicate per l’acquisto della microcar, e per chi è già cliente Topolino, soluzioni vantaggiose che integrano energia green e servizi di ricarica. Più nello specifico, per i clienti Iren è previsto uno sconto di 1.000 euro per l’acquisto di Topolino mentre, chi ha già acquistato Topolino e diventa nuovo cliente Iren, potrà sottoscrivere un’offerta luce a prezzo fisso esclusiva e ricevere 150 euro di bonus che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di Topolino. Questi i dettagli:

Nei primi 12 mesi di fornitura il Cliente riceverà mensilmente in bolletta 12 bonus da 12,5 euro ciascuno, che corrispondono mediamente alla spesa annuale per ricaricare la Topolino e percorrere oltre 5.000 km (considerato il costo complessivo euro/kWh di cui all’offerta ed un consumo medio di 8 kWh ogni 100 km). Se il contratto cessa prima dei 12 mesi di fornitura, i bonus restanti non verranno erogati. Offerta a prezzo fisso a Fasce F0 0,141 euro/ kWh – F1 0,160 euro/ kWh – F2 0,150 euro/ kWh – F3 0,115 euro/ kWh + costi di commercializzazione 13 euro al mese.

Inoltre, Iren attiverà inoltre un numero verde dedicato attraverso il quale i clienti potranno ricevere supporto per completare l’acquisto della Topolino sui canali digitali, ottenere informazioni sull’offerta Luce abbinata ed essere indirizzati al servizio di assistenza per la sottoscrizione dell’offerta. È possibile accedere alle offerte recandosi presso la rete dei concessionari FIAT e presso gli store Iren coinvolti nel progetto.

I clienti Iren che acquisteranno la Topolino approfittando di uno sconto di 1.000 euro potranno accedere alla seguente offerta finanziaria. Ricordiamo che il quadriciclo elettrico costa 9.890 euro.